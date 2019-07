Le jeudi 18 juillet 2019, au Centre International de Conférence de Bamako, Amadou Thiam, le ministre chargé des Réformes Institutionnelles et des Relations avec la société civile a ouvert les travaux du premier colloque de la Plateforme « Défendons le Mali » sur l’Accord politique de Gouvernance et le Dialogue Inclusif National au Mali. Des nombreux responsables ainsi que des leaders religieux ont pris part à la rencontre.

Parmi les responsables présents à cette rencontre, on peut citer entre autres : Amadou Koïta, ministre des maliens de l’extérieur, Sékou Diakité, ancien ministre du Mali, Harouna Sangaré, leader religieux et ancien candidat à l’élection présidentielle de 2018, Seydou Patrice Dembélé, président de l’AMSUNEM…

Dans son allocution, Mme Sidibé Fatoumata Sako, la présidente de la plateforme « Défendons le Mali », a déclaré que notre pays traverse une phase critique de son histoire politique, sécuritaire, économique et sociale… Les défis multiples auxquels nous sommes confrontés dans certaines parties du pays, selon elle, exigent de nous, de placer le retour de la paix et de la sécurité au rang de priorité absolue. « Aujourd’hui plus que jamais, la poursuite de la mise en œuvre diligente de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale au Mali, issu du processus d’Alger, constitue l’une des principales priorités du Président de la République et du Gouvernement. Nous n’y avons pas d’autres alternatives, encore moins de plan B. C’est le choix souverain que nous avons fait pour construire une réconciliation véritable et durable de notre pays, dans un Mali riche de sa diversité », a expliqué la présidente de la plateforme « Défendons le Mali ». Pour elle, la volonté affichée par la classe politique dans son intégralité d’aller vers un dialogue politique inclusif et les différentes réformes politiques, institutionnelles et administratives qui profilent à l’horizon constituent des changements majeurs pour notre pays.

« Depuis quelques années, notre pays, le Mali traverse une période difficile de son évolution marquée par d’énormes défis sur le plan politique, sécuritaire et social », a constaté le ministre Amadou Thiam. Pour lui, cette période est aussi caractérisée par la recrudescence du terrorisme avec des attaques barbares et meurtrières ciblant les populations civiles, les forces armées de sécurité ainsi que les forces internationales participant à la stabilisation du Mali.

C’est dans ce contexte, explique le ministre chargé des Réformes Institutionnelles et des Relations avec la société civile, que le Président de la République Ibrahim Boubacar Kéïta, conformément à sa volonté d’inclusivité, a entamé avec le Premier Ministre Dr Boubou Cissé, des négociations avec la classe politique ayant abouti à la signature de l ‘Accord Politique de gouvernance le 02 mai 2019. « L’article 2 de cet Accord prévoit l’organisation dans les meilleurs délais, d’un dialogue politique inclusif avec toutes les forces politiques et sociales significatives du Mali », selon Amadou Thiam. De l’avis du ministre malien, notre pays se prépare à vivre un moment important de son histoire, un moment de réflexion et d’introspection pour une sortie de crise.

Aujourd’hui, ajoute-t-il, il est important pour chaque malien de s’approprier l’accord politique de gouvernance, appelé à régir pendant une année la vie politique de notre pays. « C’est donc un devoir citoyen pour chacun de nous de contribuer a la stabilisation de notre pays, dans un élan d’unité voir d’union sacrée pour la paix et la réconciliation nationale. Mais l’unité nationale est un édifice à bâtir sur des valeurs partagées, dans le respect mutuel autour de la confiance et de la paix. Pour cela, il nous faut promouvoir au quotidien les conditions favorisant la consolidation de la réconciliation nationale et la cohésion sociale en privilégiant des mesures appropriées en vue de retrouver le « vivre ensemble. »

Le ministre Amadou Thiam a apprécié « à sa juste valeur, l’engagement de la plate-forme « Défendons le Mali » à soutenir le dialogue politique inclusif avec l’ambition de contribuer à son succès. » « En vous proposant de démontrer « En quoi l’accord politique de gouvernance et le dialogue national inclusif constituent- ils des opportunités pour la paix » vous conférer à ce colloque toute sa pertinence et son utilité. », a laissé entendre le ministre chargé des Réformes Institutionnelles et des Relations avec la société civile.

M.K. Diakité

