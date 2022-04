Lors de cette rencontre des acteurs du Mouvement démocratique, Ali Nouhoum Diallo les appelle à l’union pour obtenir des tenants actuels du pouvoir de faire un chronogramme pour une sortie de crise.

Le professeur Ali Nouhoum Diallo pensait à autre chose que l’historique de la lutte pour la démocratie au Mali. L’ancien président de l’Assemblée nationale du Mali a exprimé son regret que les acteurs du 26 mars n’ont pas su que le moment est venu de dire que c’est assez.

Pour lui, il est illusoire de penser que désunis, les acteurs du 26 mars pourront obliger ceux qui ont le pouvoir de faire un chronogramme. « Si vous êtes désunis, ils resteront le temps qu’ils veulent », leur dit-il. Pour lui, ils risquent de rester durant 33 ans.

Selon lui, les dirigeants du Mali sont dans le marchandage avec la Cedeao. Il espère qu’ils auront un autre espace pour chercher une solution à cela. « Unissez-vous et plus jamais vous ne devez-vous considérer comme des anciens compagnons. Nos chefs n’arrivent pas à présenter un chronogramme. Aujourd’hui, toutes sortes de questions ont été soulevées qui mériteraient qu’on se retrouve. J’invite les combattants à se retrouver le plus tôt possible pour faire sortir le pays de cette situation », a-t-il laissé entendre.

Pour contredire Tiébilé Dramé, le professeur Ali Nouhoum Diallo dit qu’il n’y a pas eu de révolution en 1991, mais une insurrection populaire. « Préparons-nous. Arrêtons de nous regarder en chiens de faïence », conclut-il.

Bazoumana KANE

Commentaires via Facebook :