Les responsables du Parti de la quenouille ont fêté en grande pompe leur 14e anniversaire, le 24 mai dernier, à leur siège sis au quartier Hippodrome. L’occasion pour le président de faire une revue des troupes mais aussi, actualité oblige, de se parcourir la vie de la nation.

Selon Housseyni Amion Guindo, la Codem, créée sous le signe du tournant générationnel, avec comme credo de « compter d’abord sur ses propres forces », un principe avec lequel le parti a pu s’imposer sur l’échiquier politique national après quatre ans d’existence.

Parlant du bilan, Poulo s’est dit satisfait des résultats engrangés par le parti. Selon lui, ces 14 ans d’existence de la Codem correspondent à autant d’années de cohérence et de constance.

Se prononçant sur la situation politique du pays, tout en déplorant la crise profonde que traverse le pays, l’ancien ministre s’est réjoui de la montée en puissance des FAMa. « Aujourd’hui, notre armée a une posture offensive mais comme on le dit ce n’est pas seulement l’armée qui peut faire la paix dans notre pays : il faut tenir compte des autres aspects notamment économiques, les aspects liés au grand banditisme, aux conflits communautaires », a-t-il expliqué. Et d’ajouter que « la lutte de l’armée ne pourra jamais porter fruit si on ne circonscrit les poches d’adversités, d’hostilités » qui, à ses yeux, sont des questions économiques et sociétales. Le président de la Codem invite par conséquent les autorités à s’appuyer sur ces leviers pour sortir notre pays de cette crise multidimensionnelle depuis un certain”.

Il en a profité pour demander aux autorités de trouver un compromis non seulement au niveau national avec la classe politique et les forces vives du pays, mais aussi avec les voisins pour que l’embargo puisse être levé. Le Mali, dit-il, «ne peut pas vivre de façon isolée » et la durabilité des succès obtenus dans le domaine militaire dépend de la solidité économique.

Amidou Keita

