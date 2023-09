Appel des partis politiques pour la paix et la stabilité du Mali : Encouragent le Gouvernement à prendre toutes ses responsabilités avec fermeté pour défendre l’unité, l’intégrité territoriale, la paix et la stabilité dans le pays.

Cet appel émane d’un regroupement de 26 partis politiques maliennes réunis les 13 et 15 septembre 2023, au Palais de la Culture Amadou Hampâté Ba, à Bamako pour faire une lecture et analyse de la crise multidimensionnelle que traverse notre pays depuis plusieurs années. À la sortie de ces journées de réflexions, les responsables de ces formations politiques ont fait un appel dit pour la Paix et la Stabilité du Mali.

Les partis politiques signataires de l’appel pour la Paix et la Stabilité du Mali (URD, MPM- Maliko ye yèrèko ye, RPM, Sentinelles Mali Kura, MPSN, . FOCJE, FUDEC, RAMAT, BARICA, FUCP, CDS-Mogotiguiya, RDA-Mali, NCA, Adema-PASJ, ADP-Maliba, ADEPM, La Convergence, APP, EPR, PPP Jamajigi, AMOS, DDM, APR, PMTR, PS-Yelen Kura) après analyse de la crise multidimensionnelle depuis plusieurs années, pour autant la situation sécuritaire n’a jamais atteint une telle dimension. Les attaques à répétition caractérisées par des actes de violences extrêmes en direction des populations civiles dans les régions de Kayes, Nara, Koulikoro, Ségou, Mopti, Douentza, Gao, Ménaka, Bandiagara…, ont suscité de très vives inquiétudes et provoqué outre des morts d’hommes, des déplacements forcés, réactifs ou préventifs des populations, ayant entraîné la famine et hypothéqué des campagnes agricoles. Des attaques inhumaines et barbares qui ont anéanti presque des villages en n’épargnant ni les femmes enceintes, ni les enfants, ni les greniers, ni les animaux dans plusieurs localités dont les plus âpres dans la région de Bandiagara. Face à la recrudescence des attaques armées violentes et complexes intervenues les 7, 8 et 12 septembre 2023, contre les moyens de transport de passagers civils et des camps militaires, dans les régions de Tombouctou et Gao, occasionnant d’énormes pertes en vies humaines, des destructions et incendies de villages, de biens matériels, extorsions de milliers de têtes de bétail ont condamné fermement ces meurtres et autres actes criminels commis à l’encontre des populations civiles innocentes et de leurs biens, ainsi que des camps et positions militaires sur l’ensemble du territoire et également présenté leurs sincères condoléances aux familles endeuillées en leurs souhaitant prompt rétablissement aux blessés et en exprimant leur solidarité aux déplacés .

Selon eux , ils sont convaincus que la réussite de la Transition passe par le rassemblement de toutes les forces politiques et sociales du Pays et conscients du rôle primordial et incontournable des Partis politiques dans l’accompagnement des actions de la Transition et du rôle important des formations politiques dans la construction d’un État de droit, stable, uni, prospère et souverain à préserver à jamais la souveraineté nationale, l’intégrité territoriale, l’unité de la Nation, et d’assurer le vivre- ensemble de toutes les communautés du pays profondément attachées à la restauration de la Paix, de la Stabilité, de la Sécurité, de la quiétude et de la cohésion sociale.

Ayant suivi avec beaucoup d’inquiétudes, à travers certains médias une déclaration belliqueuse attribuée à la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) qui proclame la reprise des hostilités de façon unilatérale en exigeant du Gouvernement la restitution des emprises concédées par la MINUSMA, subséquemment au retrait de la MINUSMA du Mali, sachant bien que ces emprises ont été demandées par les Autorités maliennes de la Transition et agréés par le Conseil de Sécurité des Nations-Unies dans sa résolution 2690. Considèrent que la déclaration suivie d’attaques indiscriminées contre les civils et les militaires, à travers l’attentat sauvage et criminel contre un bateau de transport de passagers civils ; l’assaut contre des camps militaires des FAMas de Bamba, Gao, Bourem et des tirs d’obus contre des aéroports civils de Tombouctou et de Gao, respectivement les 7, 8 et 12 septembre 2023 ; constituent des actes de terrorisme, d’atteintes graves aux droits humains et à la souveraineté du Mali.

Constatant que de tels propos suivis par des actes de démonstration de forces armées relayées sur certains médias et d’attaques barbares et criminelles qui sont de véritables remises en cause de la souveraineté de l’Etat du Mali sur son territoire sont commis dans l’indifférence bienveillante de la communauté internationale et des pays membres de la Médiation internationale qui ne font rien pour dissuader leurs auteurs de les commettre, encore moins les condamner. Ils condamnent avec véhémence de telle déclaration belliqueuse suivie d’actes irresponsables et criminels qui mettent en péril le fragile équilibre social du pays ; encouragent le Gouvernement à prendre toutes ses responsabilités avec fermeté pour défendre l’unité, l’intégrité territoriale, la paix et la stabilité dans le pays ;rappellent que l’intégrité territoriale et la souveraineté du Mali sur l’ensemble de son territoire ne sont pas négociables et invitons les auteurs de la “déclaration de guerre” à revenir à la raison; souscrivent à la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation issu du processus d’Alger, dans l’intérêt de toutes les populations maliennes, sans discrimination aucune, conformément aux engagements des Autorités du pays, aux résolutions et recommandations du Dialogue National inclusif et des Assises Nationales de la Refondation…

La recrudescence des attaques armées violentes et complexes, ciblées perpétrées annoncées ci- avant, occasionnant massacres épouvantables, destructions, incendies et pillages de villages et hameaux ainsi que des déplacements massifs des populations civiles, vols de milliers de têtes de bétail, constituent des actes de violation flagrante des droits humains et de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation issu du processus d’Alger par la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) et les Groupes Armés Terroristes. Les partis politiques dénoncent le mutisme persistant et incompréhensible des défenseurs des droits de l’Homme, des États démocratiques, des organisations sous-régionales et régionales (CEDEAO, Union Africaine, Union Européenne, Nations Unies) face à cette situation dangereuse pour la République du Mali et ses communautés, à ces atrocités meurtrières, ces graves violations des droits humains les plus élémentaires et appellent à la responsabilité de la Médiation internationale pour qu’elle oblige tous les mouvements signataires de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation issu du processus d’Alger, à répondre à l’appel du Gouvernement pour revenir à la table de négociation.

Ils expriment également leur profond regret de constater que malgré les appels adressés aux groupes signataires de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation issu du processus d’Alger, à rejoindre le cadre de concertation initié par le Gouvernement de Transition et ses partenaires, la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) continue sa position maximaliste de remise en cause de toutes les offres de médiation et de dialogue inter-maliens, aboutissant à des attaques armées indistinctement contre les populations civiles et militaires…

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

Commentaires via Facebook :