Arène politique : Me Kassoum Tapo s’engage plus avec le Morema

L’ancien bâtonnier de l’ordre des avocats du Mali, Me Kassoum Tapo, vient de lancer un regroupement appelé à se transformer en parti politique : Mouvement pour la refondation du Mali (MOREMA) ! Une initiative à laquelle adhèrent certains citoyens maliens issus de l’administration publique, du monde universitaire, du secteur privé, de la société civile et de la Diaspora. Cette création a été annoncée le 27 mars 2021 lors d’une conférence de presse.

L’ex bâtonnier malien et ancien ministre, Me Kassoum Tapo, vient de franchir un cap de plus dans son engagement politique en lançant samedi dernier (27 mars 2021) le Mouvement pour la refondation du Mali (MOREMA). Une organisation qui positionne en «véritable catalyseur d’un véritable processus de rassemblement de toutes les sensibilités autour de la de refondation du Mali».

En effet, selon Me Tapo, la mission du mouvement est de «réunir l’intelligence collective, les savoirs et les compétences existant dans l’administration publique, l’université, le secteur privé, la communauté religieuse, la société civile et la diaspora autour des questions d’intérêt national en vue de réussir la transition au Mali et l’avènement d’un nouveau Mali».

«Notre pays depuis 2012 est entrain de, sous nos yeux indifférents voire impuissants, de s’écrouler de jour en jour face à une crise structurelle à la fois morale, politique et économique dont les racines se situent au-delà de 2012», a déploré le célèbre avocat. Ce qui traduit quelque part l’échec du processus démocratique en cours de puis 30 ans. «Les racines profondes de cette crise ont été masquées par peut-être l’idée illusoire que nous étions la plus grande démocratie de l’Afrique. Je pense que nous nous sommes laissés berner par cette idée jusqu’à l’exacerbation de cette crise qui a conduit en 2020 à la chute du régime élu deux ans plus tôt», a-t-il indiqué.

Pour redresser le pays et la démocratie, il est convaincu qu’il est «impérieux d’engager un véritable processus de refondation impliquant toutes les communautés maliennes et tous les groupes sociaux professionnels de la nation». Et de l’avis de Me Kassoum Tapo, «cette refondation doit suivre une démarche qui construira, de la base vers le sommet, les raisons d’un véritable vivre ensemble, les valeurs fondatrices et les perspectives d’avenir pour tous les Maliens».

Le Morema, dont le lancement est prévu le 4 avril prochain au Palais des sports de Bamako, se veut un cadre d’analyse, de réflexions et d’actions qui s’impose une éthique fondée sur le respect de la dignité humaine, la tolérance, la solidarité et, plus globalement, la recherche de l’intérêt général.

En attendant que le mouvement se transforme en parti politique, Me Tapo assuré être toujours rattaché à l’Adema de Mopti ! Paradoxal ? N’oublions pas que le paradoxe est aussi l’ADN de la politique au Mali.

Kader Toé

Commentaires via Facebook :