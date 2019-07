Le Groupement Professionnel des Agences de Communication du Mali (GPAC) a tenu, le vendredi 5 juillet 2010, sa 9èmeassemblée générale élective à l’issue de laquelle un nouveau bureau de 15 membres a été élu avec à sa tête Sidi Dagnoko, Directeur Général de l’agence SPIRIT. Cette rencontre des professionnels de la communication était sous la présidence du ministre de la communication, Yaya Sangaré. En présence du ministre en charge de la promotion des investissements et de l’entreprenariat national, Safia Boly, du Président du CNPM, Mamadou Synsi Coulibaly, du président sortant du GPAC, Amadou Moustapha Diop, etc.

La salle de conférence du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM) était remplie du monde le vendredi passé pour le renouvellement des instances du GPAC. Ainsi, au cours de la cérémonie d’ouverture de cette assemblée élective, le Président sortant, Amadou Moustapha Diop, a fait savoir qu’au moment où il créait le groupement pour défendre les intérêts de leur profession, ils étaient loin d’imaginer que l’organisation allait atteindre autant d’objectifs en si peu de temps. Selon lui, autant sa création était nécessaire que le secteur de la communication et de la publicité entende de loi pour le réguler avait été pris en otage par toute sorte d’intervenants. En ce sens, il a expliqué que le GPAC dans le cadre d’un partenariat dynamique et fécond avec le ministère de tutelle, a pu faire voter par l’Assemblée Nationale la première loi sur le régime général de la publicité au Mali. Ce qui a mis fin à des pratiques empêchant l’évolution du secteur, selon lui. Plus loin, il dira qu’en 9 ans d’activités le GPAC a à son actif d’autres résultats remarquables. Par ailleurs, il a tenu à rendre un vibrant hommage à l’ensemble des membres du GPAC qui ont placé leur confiance en lui et cela pendant trois mandats de trois ans chacun. « L’heure d’un passage de témoin est arrivée et c’est pourquoi j’ai décidé librement de ne plus me présenter. Je quitte la présidence en laissant à un autre le soin de diriger de notre cher regroupement », a-t-il précisé. Tout en souhaitant à son successeur la même collaboration que l’ensemble des membres lui ont accordé et qu’il est rassuré que la nouvelle qui sera mise en place connaitra les réels succès et relèvera d’autres défis pour un meilleur épanouissement de leur regroupement. Ainsi, l’intervention du président sortant a été suivie par celle de son secrétaire général, Sidi Dagnoko, qui a présenté la synthèse du rapport d’activités du GPAC notamment, les activités réalisées, les acquis, les défis et les challenges du GPAC. Dans son intervention, le ministre Yaya Sangaré a salué le travail de ses prédécesseurs Ministres pour les décisions prises par le Gouvernement du Mali allant dans le sens d’un meilleur encadrement juridique du secteur de la Publicité. Ce qui va permettre d’améliorer le travail des Agences de Communication au Mali, notamment la Loi sur le Régime Général de la Publicité au Mali et son Décret d’application ainsi que la décision de mise en place de la Commission de travail chargée de piloter le processus de la réforme. En outre, il a salué le bureau sortant pour le travail remarquable fait. Ainsi, à l’issue de cette assemblée générale élective, un nouveau bureau de 15 membres a été élu avec à sa tête Sidi Dagnoko, directeur général de l’agence SPIRIT.

Ousmane Baba Dramé

