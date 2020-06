Assemblée nationale : le nouveau bureau mis en place le jeudi dernier

L’Assemblée nationale de la 6e législature a élu, le jeudi dernier, lors d’une séance plénière, son nouveau bureau de 23 membres. Il est composé du président, de 10 vice-présidents, de 10 secrétaires parlementaires et de 2 questeurs.

Composé de 23 membres, dont le président, le nouveau bureau de l’Assemblée nationale du Mali est constitué des représentants de chacun des six groupes parlementaires. Le groupe parlementaire RPM, ayant le nombre le plus élevé de députés, se taille la part du lion avec neuf (9) députés dans ce bureau conduit par l’honorable Moussa Timbiné ; l’Adema en compte cinq (5) députés ; trois (3) pour chacun des groupes parlementaires Benso et MPM-UDD ; deux (2) pour le groupe Vigilance républicaine et démocratique (VRD) et un (1) pour le groupe Mouvement pour le Renouveau démocratique (MRD). En tout, la majorité présidentielle (5 groupes parlementaires) compte 21 membres sur les 23 du nouveau bureau de l’Assemblée nationale. Quant à l’opposition, elle a deux (2) députés : honorable Gouagnon Coulibaly, 5e vice-président et l’honorable Eli Diarra, 4 secrétaires parlementaires.

Nous vous soumettons la liste complète des 23 membres du nouveau bureau de l’Assemblée nationale du Mali !

L’honorable Moussa Timbiné, président (RPM)

L’honorable Hadi Niagadou, 1er vice-président (MPM-UDD)

3— L’honorable Marimatia Diarra, 2e vice-président (Adema)

4— l’honorable Mamadou Diarrassouba, 3e vice-président (RPM)

5 –l’honorable Assarid Ag imbarcaoune, 4e vice-président (Adema)

6 –L’honorable Gouagnon Coulibaly, 5e vice-président (VRD)

7 –L’honorable Diadié Bah, 6e vice-président (Benso)

8 –L’honorable Aïcha Belco Maiga, 7e vice-président (RPM)

9- L’honorable Modibo Kane Doumbia, 8ème vice-président (RPM)

10 –L’honorable Brahima Dianésy, 9e vice-président (MPM-UDD)

11 –L’honorable Bajan Ag Amatou, 10e vice-président (RPM)

12— Premier questeur : L’honorable Ouali Diawara (Adema)

13 –Deuxième questeur : L’honorable Belco Samassekou (RPM)

Les secrétaires parlementaires

14-1er secrétaire parlementaire : L’honorable Maïmouna Dramé (RPM)

15— 2e secrétaire parlementaire : L’honorable Oumou Soumaré (Adema)

16— 3e secrétaire parlementaire : L’honorable Mamadou Diarrisso (Benso)

17— 4e secrétaire parlementaire : L’honorable Eli Diarra (VRD)

18— 5e secrétaire parlementaire : L’honorable Ami Diarra (Adema)

19— 6e secrétaire parlementaire : L’honorable Wodi Sissoko (MPM-UDD)

20-7ème secrétaire parlementaire : L’honorable Younouss Mohamed Ibrahim Maiga (RPM

21— 8e secrétaire parlementaire : L’honorable Lokona Traoré (RPM)

22— 9e secrétaire parlementaire : L’honorable Amadou Araba Doumbia (Benso)

23— 10e secrétaire parlementaire : L’honorable Maténin Diarra (MRD)

Les différentes commissions mises en place

Les 12 commissions sont aussi mises en place lors de cette session. Elles sont, entre autres : la Commission de l’Économie, des Finances, du Plan et de la Promotion du secteur privé présidée par l’honorable Abdoulaye Konaté ; la Commission développement rural et Environnement dirigée par l’honorable Mori Sacko ; la Commission du Travail, de l’Emploi, de la promotion de la Femme, de la Jeunesse, des Sports et de la Protection de l’Enfant, dirigée par l’honorable Bocari Sagara ; la Commission des Travaux publics, de l’Habitat et des Transports présidée par l’honorable Amadou Maiga ; la Commission des affaires étrangères, des Maliens de l’extérieur et de l’Intégration africaine présidée par l’honorable Sidiki N’fa Konaté ; la Commission de la Santé, du Développement social et de la Solidarité présidée par l’honorable Marcelin Guenguéré ; la Commission des Lois constitutionnelles, de la Législation, de la Justice et des institutions de la République présidée par l’honorable Abdoulaye Coulibaly ; la Commission Défense nationale, de la Sécurité et de la Protection civile présidée par l’honorable Karim Keita ; la Commission de l’Eau, de l’Énergie, des Industries, des Mines, de l’Artisanat, du Tourisme et des Technologies présidée par l’honorable Mamadou Frankaly Keita ; la Commission de l’Administration territoriale et de la Décentralisation présidée par l’honorable Arboncana Maiga ; la Commission de l’Éducation, de la Culture, des nouvelles technologies de l’information et de la Communication présidée par l’honorable Hamidou Agounon Djimdé ; et la Commission contrôle présidée par l’honorable Nouhoum Bocoum.

Il est également important de préciser que les membres de la Haute Cour de justice, du parlement CEDEAO, du parlement du G5 Sahel ont été aussi désignés le jeudi dernier, au cours de la séance plénière.

Boureima Guindo

