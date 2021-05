Assimi GOÏTA rencontre la classe politique et la société civile à Koulouba : «Notre souhait le plus ardent est de mener cette transition à bon port »

Le vendredi 28 mai 2021, le vice-président de la transition, colonel Assimi GOÏTA a successivement rencontré la classe politique, la société civile, le Réseau de communicateurs traditionnels (RECOTRAD) dans la Salle des Banquets du Palais présidentiel de Koulouba. Au cours de cette rencontre, le nouvel homme fort du pays a fait savoir que le poste de Premier ministre va revenir au Mouvement du 5 juin –Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP). « Nous avons souhaité et nous demandons votre soutien à ce que le poste de Premier ministre revienne au M5-RFP. Le Premier ministre qui sera nommé aura pour mission de mener une large concertation avec les différents regroupements, tous les Maliens seront concernés en vue de mettre en place un gouvernement de consensus et d’inclusivité », a déclaré le colonel Assimi GOÏTA.

Plusieurs responsables politiques ont répondu à l’appel du vice-président Assimi GOÏTA. Parmi eux, nous pouvons citer Dr. Choguel Kokalla Maïga, Jeamille Bittar, Me Mountaga Tall, Safiatou Traoré, Amadou Koïta. « Nous avons agi pour l’intérêt supérieur de la nation. A l’impossible nul n’est tenu. Il fallait choisir entre la stabilité du Mali et le chaos, nous avons choisi la stabilité. Il fallait choisir entre le désordre et la cohésion au sein des forces armées de défense et de sécurité, nous avons choisi la cohésion au sein des forces de défense et de sécurité. Car il s’agit de l’intérêt supérieur de la nation. Nous n’avons pas un agenda caché. Notre souhait le plus ardent est de mener cette transition à bon port », a déclaré Assimi GOÏTA à ses interlocuteurs.

Avant d’inviter les Maliens à se donner la main. « Nous avons besoin de nous donner la main. Nous n’avons pas d’autre choix. Soit nous acceptons de travailler ensemble pour sauver notre pays ou on se fait des guerres clandestines et nous allons tous échouer. C’est l’occasion pour moi de vous demander et je sais que je peux compter en tant que regroupement politique, je peux compter sur votre capacité de mobilisation, je peux compter sur votre capacité de compréhension, je peux compter sur votre leadership et je peux compter sur votre expérience, aujourd’hui, le Mali en a besoin », a-t-il dit.

Selon le Colonel Assimi GOÏTA « ce n’est pas une question d’individu, ni de vice-président de la Transition, ni des partis politiques, ni de la société civile…car seul celui qui n’agit pas ne se trompe pas », a-t-il dit. Au cours de cette rencontre, le nouvel homme fort du pays a fait savoir que le poste de Premier ministre va revenir au Mouvement du 5 juin –Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP). «Je profite aussi de l’occasion compte tenu du contexte, nous avons souhaité et nous demandons votre soutien à ce que le poste de Premier ministre revienne au M5-RFP. Le Premier ministre qui sera nommé aura pour mission de mener une large concertation avec les différents regroupements, tous les Maliens seront concernés en vue de mettre en place un gouvernement de consensus et d’inclusivité », a souligné le désormais président de la Transition. Enfin, il a souhaité l’union sacrée autour du Mali. Après la rencontre, Dr. Choguel K. Maïga du M5-RFP a accordé une interview à la presse dans laquelle il a apprécié cette réunion initiée par Assimi GOÏTA.

Aguibou Sogodogo

Commentaires via Facebook :