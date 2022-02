Un espoir pour les Maliens et leurs voisins? Force est de constater que les moyens diplomatiques et militaires français déployés au Mali depuis 2013 n’ont pas réussi à empêcher la propagation du djihadisme. À l’époque, il était surtout national, s’étendant tout au plus aux voisins nigérien et burkinabé. Il s’est depuis diffusé à l’ensemble de la sous-région, menaçant désormais le Golfe de Guinée.