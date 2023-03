Avant-projet de constitution : Les propositions de l’Asma-CFP

Le parti Asma-CFP a tenu le samedi 11 mars 2023 sa 3ème conférence nationale à la Maison des ainés. Une conférence au cours laquelle le parti a réaffirmé sa position sur certains sujets d’ordre national comme l’avant-projet de constitution.

C’est une salle pleine qui a servi de cadre pour les militants et sympathisants de l’Asma-CFP pour la tenue de la 3ème conférence nationale du parti. Une conférence qui a vu également la participation des responsables de plusieurs partis politiques amis à l’ouverture des travaux et ont saisi cette occasion pour exprimer leur solidarité au parti de feu Soumeylou Boubèye Maïga.

Parmi ces responsables politiques amis du parti qui ont répondu à l’invitation de l’Asma-CFP, nous avons Modibo Soumaré au nom du Cadre d’échanges des partis et regroupements politiques pour une transition réussie, Djiguiba Keita du PPR du Parena, Assarid Ag Imbarcaouane de l’Adema, Modibo Keita, représentant du mouvement Benkan de Seydou Mamadou Coulibaly, Issa Kaou N’Djim de l’Acrt, etc. Le chroniqueur Youssouf Bathily dit Ras Bath était présent à l’ouverture de cette conférence nationale.

Comme il fallait s’y attendre, les intervenants n’ont pas été cléments vis-à-vis de la transition. Ils beaucoup attiré l’attention des autorités sur certaines pratiques en cours dans le pays comme les atteintes aux libertés d’expression et d’opinion. Selon Issa Kaou N’Djim, une transition sans fin est un pouvoir politique. C’est pourquoi il a invité les autorités à vite organiser les élections pour retourner dans les casernes.

Selon le chroniqueur Youssouf Bathily dit Ras bath, l’ancien Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga n’est pas mort mais plutôt assassiné. Selon lui, ce dernier a été arrêté parce qu’il a eu le courage une fois de demander sur une chaine télé aux autorités d’œuvrer pour le retour rapide à l’ordre constitutionnel.

Si ces autres propos ont pu passer sans grand bruit, par contre, sa déclaration sur la mort de Soumeylou Boubèye Maïga lui a valu son arrestation lundi 13 mars 2023.

Ras Bath recadré par le premier vice-président de l’Asma-CFP

Les propos de Ras Bath n’ont pas concerné les autorités de la transition seulement. Il a eu des mots durs également contre le directoire du parti lorsqu’il a dit que feu Soumeylou Boubèye Maïga a été trahi par les cadres de son propre parti. Selon lui, les cadres du parti n’ont pas assez fait pour le défendre.

Ce qui a été démenti par le premier vice-président. Selon ce dernier, les cadres de l’Asma-CFP se sont massivement mobilisés pour la cause de leur président depuis le début de son arrestation jusqu’à sa mort.

Parlant du sujet à l’ordre du jour, à savoir la 3ème conférence nationale du parti, il dira qu’elle se tient dans un contexte particulier marqué par la disparition il y a environ un an, de leur président, il s’agit de feu Soumeylou Boubèye Maïga. Il fera savoir qu’elle sera une occasion de faire le point sur l’état d’exécution des recommandations issues du 2ème congrès ordinaire, mais aussi sur la vie du parti et de ses structures, de discuter entre eux pour déterminer les grandes orientations du parti pour faire face aux nouveaux défis les assaillent.

Il a profité de l’occasion pour remercier les partis amis qui ont répondu présent à cette 3ème conférence du parti.

Amadou B. Cissé a appelé à un sursaut national et une union sacrée des fils et des filles du pays pour faire aux multiples défis, afin d’éviter, selon lui, la dégradation d’une situation déjà déliquescente.

« En effet, nous sommes convaincus qu’aucun parti politique, aucune entité pris isolement ne pourra venir à bout des multiples défis qui nous assaillent. Nous sommes dans l’obligation de nous rassembler dans le soutien à l’armée dans son combat contre l’insécurité et le terrorisme. Nous rassembler pour préserver les acquis démocratiques et les valeurs républicaines. Camarades, l’atteinte de nos objectifs communs ne sera possible que si nous arrivons à mettre de côté nos différences, et travailler ensemble en nous concentrant sur ce qui nous unit plutôt que sur ce qui nous divise », a invité le premier vice-président de l’Asma-CFP.

La position de l’Asma-CFP vis-à-vis de la transition demeure la même

En parlant des réformes institutionnelles en cours dans le pays, l’actuel homme fort de l’Asma-CFP a fait savoir que la position de leur parti n’a pas variée depuis le début de la transition.

« En effet, notre parti, dès les premières heures de la transition, s’est engagé dans une dynamique de soutien à la transition en vue de relever les défis sécuritaires et aboutir à un retour à l’ordre constitutionnel normal à travers l’organisation d’élections justes, transparentes et crédibles dans un esprit de consensus et d’exclusivité », a déclaré monsieur Cissé. Il fera savoir que son parti a répondu à tous les appels du Gouvernement autour des questions relatives aux réformes institutionnelles et à la révision de certains textes importants comme la loi électorale.

Par rapport à la durée de la transition, il pense aussi que celle-ci doit être courte. Il estime également que cette période transitoire doit regrouper tous les acteurs dans une démarche inclusive et participative afin de dégager une vision concertée et partagée sur les grandes orientations de la nation.

Par rapport à l’avant-projet de constitution, l’Asma-CFP a réaffirmé la position du parti pour une révision à minima de la constitution de 1992. Le parti plaide pour l’introduction dans la nouvelle constitution, les proportionnelles aux élections législatives pour selon Amadou B. Cissé, permettre sans doute d’éviter des crises postélectorales. Il demande d’introduire également la création de la Cour des comptes, qui est une exigence de la Cedeao dans le cadre de la bonne gouvernance.

Pour les travaux proprement dits de la conférence, ils ont été marqués en grande partie par des recommandations.

M.Dolo

