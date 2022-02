A la faveur de la cérémonie de présentation des vœux du Cnid FVT à la presse, le président de l’Association des éditeurs de presse privée(Assep), Bassidiki Touré, a fondu en éloges à l’endroit du président du parti, Montaga Tall. Selon lui, Me Tall fait partie des hommes politiques qui n’ont pas détourné le denier public.

En fait de présentation de vœux, c’en était une. Me Tall a présenté, comme à son habitude, ses vœux de nouvel an à la presse. Avant lui, courant la même circonstance, les présidents des organisations faîtières de la presse malienne l’avaient fait, en retour aux membres du Cinid.

Actualité oblige ! Bassidiki Touré, le président de l’Association des éditeurs de la presse privée au Mali (Assep), a dévoilé, dans un discours sobre, son point de vue sur la personne de Mountaga Tall. Selon lui, cet homme fait partie des quelques rares hommes politiques qui ne sont pas cités dans les affaires de détournement du denier public. « Celui qui respecte les gens, ils le respectent ; celui qui leur manque le respect, ils lui font autant ; que Dieu nous en préserve. Me Mountaga Tall, vous êtes en un mot l’incarnation même de la dignité humaine. Vous faites partie de quelques rares hommes politiques de la République du Mali qui ne sont pas cités dans les affaires de détournement du denier public », loue-t-il.

Bassidiki Touré reconnaît bien que le président du Cnid a bien eu des opportunités pour le faire, mais les a laissées passer. « Vous n’avez pas voulu piller le contribuable malien pas parce que vous n’avez pas eu l’opportunité de vous enrichir illicitement mais parce que vous vous êtes imposé une certaine valeur sociétale qui vous l’interdit », martèle le président de l’Assep.

Il a ajouté qu’il a vu et étudié Me Tall à la tâche. De son point de vue, le passage de l’homme à la tête du département stratégique de la Communication a été une véritable école pour les journalistes. « Vous avez considéré et respecté l’ensemble des présidents des faîtières en travaillant simplement avec eux à tel point qu’on confondait votre personne avec celles des journalistes que nous sommes. Il n’y avait pas de barrière entre nous. Vous respectez la personne humaine. C’est pourquoi en retour, tout le monde vous respecte », a-t-il dit.

A en croire monsieur Touré, l’un des atouts de Me Tall est surtout son engagement sans faille pour le respect et la défense de la liberté de la presse et d’expression. De son point de vue, à chaque fois que la liberté de la presse est menacée, le premier responsable du Cnid est en première ligne à côté des responsables des médias pour soutenir cette presse-là.

Il ressort de l’intervention du patron de l’Assep que Me Tall se dresse contre l’injustice sous toutes ses formes. De ce fait, il l’engage à transmettre un message au président Assimi et son Premier ministre, Choguel. Il est ainsi libellé : « Vous êtes aussi contre l’injustice qui est la mère de toutes les frustrations. C’est pourquoi, en tant que membre important du Comité stratégique du M5-RFP, vous devez conseiller au président de la transition Assimi Goïta et à son Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga d’intégrer cela dans tous les décisions et décrets qu’ils seront appelés à prendre au nom du peuple malien. La justice rendue au nom du vaillant peuple malien que nul n’a le droit d’occulter ».

Pour rappel, au bout de son intervention, le président Touré a souhaité bien de malédictions aux sanctions de la Cedeao et de l’Uemoa sous lesquelles se trouve le Mali depuis le dimanche 9 janvier.

Bazoumana KANE

