Candidature de l’URD pour la présidentielle de 2022 : Dix candidats, un fauteuil

Dans une lettre adressée aux secrétaires généraux des sections, le 1er vice-président de l’URD, Pr. Salikou Sanogo, lançait officiellement, le 23 août dernier, le processus de désignation du candidat du parti pour la prochaine élection présidentielle. « Les dossiers de candidature doivent parvenir au Secrétariat Général, le 24 septembre 2021 à 12 heures au plus tard », précisait le Pr. Salikou Sanogo. A la date d’aujourd’hui, une dizaine de candidatures est disponible au sein de l’URD. « Il y a 10 candidatures qui sont disponibles au niveau du secrétariat général et il y a une commission qui va travailler sur les 10 candidatures en fonction des critères qui sont internes. Et en fonction des critères, un candidat sera désigné par le Bureau national », a souligné Moussa S. Diallo, l’un des chargés à la communication du parti URD. Selon lui, la commission chargée de travailler sur les candidatures n’a pas fixé de date pour le choix du candidat. Et parmi les candidats, on peut citer entre autres : Me Demba Traoré, Dr. Madou Diallo, Dr. Boubou Cissé, Adama Coulibaly, Assane Diallo, Abdrahamane Maïga, Mamadou Igor Diarra, Pascal Traoré, Modibo Doumbia. Certains de ces candidats sont déjà sur le terrain afin d’avoir le fameux sésame. C’est le cas de Me Demba Traoré, membre du Bureau exécutif national de l’URD, ancien député et ancien ministre qui était, le 11 septembre 2021, à Kayes pour non seulement déclarer sa candidature, mais aussi avoir l’appui des militants. « Pour l’URD et pour le Mali, je sens le moment venu pour moi d’engager et de gagner la bataille politique suprême, celle de l’élection présidentielle. Je viens vous en demander l’autorisation et la bénédiction », soulignait Me Demba Traoré à Kayes (1ère région administrative du Mali).

Par ailleurs, la conférence nationale de l’URD doit se tenir le 23 octobre prochain. Selon Béffon Cissé, un autre membre du BEN que nous avons joint le 26 août 2021, cette conférence va désigner le candidat du parti. A ses dires, c’est la décision qui a été prise le 21 août 2021 lors de la réunion du Bureau exécutif national de l’URD.

Selon l’Article 45 du règlement intérieur de l’URD, la conférence nationale est l’instance de décision entre deux congrès. Elle se tient une (1) fois par an. Elle est convoquée deux (2) mois à l’avance par le Bureau Exécutif National. Elle vérifie l’exécution des tâches assignées par le congrès et fait des recommandations au BEN. L’Article 46 du même règlement stipule que la Conférence nationale se prononce sur le rapport d’activités du BEN qui fait aussi ressortir l’état du parti, la situation nationale et internationale. Elle trace les perspectives jusqu’à la prochaine conférence. La conférence nationale peut remembrer le Bureau Exécutif National, la Commission nationale de contrôle administratif et financier, la Commission nationale de conciliation et d’arbitrage, la relecture des textes du parti, en cas de nécessité. « S’agissant du choix du candidat à l’élection présidentielle, le BEN vérifie la conformité des candidatures avec les dispositions légales et propose le candidat retenu à la conférence nationale qui l’investit. Nul ne peut être candidat s’il n’est militant de l’URD », révèle l’article 47 du règlement intérieur de l’URD.

