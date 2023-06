Cheickné Camara, président du parti NCA : « il faut aider les autorités de la transition à réussir leur mission »

Le parti la Nation Commune Avance (NCA) réaffirme son soutien à la transition et appelle à voter pour le « Oui » lors du référendum du 18 juin. L’information a été donnée, le lundi 12 juin, par son président, Cheickné Camara, qui était l’invité de l’émission Politik-le Débat d’Africable télévision.

« Nous, nous pensons qu’il est extrêmement important d’accompagner ceux qui par la volonté de Dieu et par la réalité de l’histoire tiennent les rênes de l’Etat ». C’est ce qu’a déclaré Cheickné Camara, président de la Nation Commune Avance (NCA), réaffirmant ainsi le soutien jamais démenti du parti à la transition. « Il faut qu’on aide les autorités de la transition à réussir leur mission. Parce que le Mali ne peut jamais réussir là où les autorités de la transition auront échoué », a insisté sous un tonnerre d’applaudissement le président du NCA, vêtu d’un grand boubou blanc et d’une chéchia sur la tête.

Conscient des enjeux et des difficultés que connaît le Mali, il a indiqué que ce n’est le moment où le pays est en crise qu’il faudra choisir pour distraire et affaiblir les autorités. Et Cheicknè Camara veut que cela soit dit et entendu : « Le soutien de la NCA à la transition n’est ni aveugle ni hypocrite, c’est un soutien patriotique ». A l’en croire, soutenir le pouvoir de transition va permettre de renforcer notre Etat et soutenir le développement du Mali.

La NCA décide de voter pour le « Oui »

C’est aussi un moyen pour permettre à notre pays de connaître la paix, la sécurité et la tranquillité. Toutefois, prévient Cheicknè Camara : « A chaque fois que la NCA va constater des lacunes des dérives, des orientations étonnées, elle trouvera les moyens les plus adaptés pour approcher ceux qui ont la responsabilité de la gestion de l’Etat afin d’attirer leur attention sur la situation du pays ». Ce qui est une façon pour lui de rappeler que le parti NCA n’est pas dans la compromission.

Concernant le référendum, il a indiqué que la NCA à l’issue de sa réunion ordinaire a décidé de voter pour le « Oui ». Ce « Oui », affirme-t-il, démontre toute l’insistance, la force et la vigueur de la position du parti. « C’est une position commune et unanimement partagée par l’ensemble des membres du bureau national du parti », a rappelé le président Camara. A l’en croire, plusieurs arguments ont milité en faveur du vote « Oui » dont le renforcement du pouvoir du président de la République, balayant ainsi d’un revers de la main les thèses des détracteurs du projet de la nouvelle Constitution. « Si nous voulons avoir un pays fort, il faut un président fort et un parlement affaiblit », a-t-il fait remarquer.

Cheicknè Camara caresse l’espoir que le nouveau projet qui accorde beaucoup de pouvoir au président de la République va mettre fin à la crise politique répétitive dans notre pays. C’est pourquoi, il a invité tous les sympathisants du parti à voter pour un « Oui » massif le 18 juin.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

