BenbereVerif : Faux ! Gaoussou Drabo ne «sort pas de son silence» !

Un texte attribué à Gaoussou Drabo, ancien ministre de la Communication du Mali (2002-2012), circule sur les groupes WhatsApp depuis quelques jours. Ce texte parle des ambitions de l’Alliance des Etats du Sahel (Aes) et la «cabale» des intellectuels maliens et africains contre cette organisation. C’est de l’intox.

Il a été partagé dans plusieurs groupes WhatsApp et en messages privés, à des milliers de personnes. «Au moment où le Monde entier observe le Mali et l’Aes avec surprise et admiration, tant on nous avait prédit l’abîme, il est triste que des intellectuels africains/maliens continuent à penser que les ambitions de l’Aes sont utopistes» ainsi commence le texte.

L’auteur du texte poursuit avec des mots assez forts : «Au regard de toutes ces expériences, il est curieux que certains de nos politiques/ experts demeurent constipés en terme de réflexion (…) «Pourquoi une telle frivolité et un dogmatisme annihilant, quand on a des exemples à côté qui peuvent nous servir?»

En outre, l’auteur du texte fait des assertions et analyses tirées par les cheveux et sans fondement. «La Guinée Conakry est la preuve concrète que la monnaie fait partie des attributs de souveraineté. Si ce pays n’est quasiment pas touché par les sanctions Cedeao/France, c’est parce qu’il a sa propre monnaie. Et en dehors des pays anciennement colonisés par la France (Maghreb excepté), tous les pays africains disposent de leur propre monnaie. »

Mon style et mon attachement à l’analyse pondérée

Pour qui connait la plume de l’éminent journaliste et chroniqueur de «L’avenir politique du Mali» publié dans les colonnes du quotidien L’Essor, il est difficilement croyable que ce texte vienne de lui, de par sa mauvaise qualité rédactionnelle, les injures et la légèreté de ces analyses.

Modibo Fofana, président de l’Association des professionnels de la presse en ligne Mali a publié sur sa page Facebook un démenti.

Dans les commentaires, on peut noter que plusieurs internautes se montrent sceptiques. «Cher Fof (Fofana, ndlr), nul n’a le droit de nuire à la réputation de notre Cher doyen Gaoussou … Drabo. Des professionnels émérites du domaine de l’information au Mali» a commenté un internaute.

Aussi, Alfousseyni Sidibé, journaliste et ancien collaborateur de M. Drabo n’a pas manqué de publier un démenti dans plusieurs groupes WhatsApp, pour couper court à la rumeur.

Par Oumar Sankaré

