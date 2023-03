Chronique : Révolté d’un jour : Pas encore le niveau !!!

Il serait trop tôt de s’interroger si les Scorpions de la Gambie ne sont pas devenus une bête noire pour les Aigles du Mali. Mais force est de reconnaître que l’équipe nationale du Mali a du mal à se défaire facilement de son adversaire du jour. L’on se rappelle encore de leur confrontation à la CAN 2021 au Cameroun, où les nôtres ont dû concéder le nul face à la même équipe : score final 1-1.

Certes, l’on pourrait toujours garder à l’esprit que nous irons probablement à Abidjan en Côte d’Ivoire pour disputer notre 14ème Coupe d’Afrique des Nations (CAN) depuis Yaoundé 72. Nonobstant la défaite concédée hier durant les ultimes minutes de la rencontre face aux Gambiens (1-0) est un message clair et sans appel : le Mali est loin d’avoir l’équipe que l’on croit être !

Le Révolté d’un jour n’est pas aussi alarmiste, mais le visage montré à Casa (le match retour y était délocalisé) par les poulains d’Éric Sékou Chelles face aux Scorpions de la Gambie (battus ici à Bamako 4 jours avant par le score de 2 buts à 0) donne envie de vomir toute la bille qu’on peut avoir en soi.

Mais diantre ! Quelle mouche a piqué les garçons à produire un aussi mauvais match en faisant ainsi voler en éclat toute opportunité de se qualifier à la CAN à deux journées de la fin des éliminatoires ? Le Révolté d’un jour peine à y répondre. Tant la désillusion fut grande. Cependant, il a sa petite idée pour tenter d’expliquer ce qu’il convient d’appeler une descente sur Terre !

Le départ de Mohamed Magassouba après l’élimination scandaleuse de la course pour une première participation à la Coupe du Monde face à la Tunisie (0-1 et 0-0) a été à l’époque accueillie comme un soulagement. Certes, le Mali n’avait, jusque-là, jamais été aussi proche d’une qualification historique à la grande messe mondiale du foot, mais il faut reconnaître que les Aigles du Mali sortaient aussi bien avant d’une CAN 2021 désastreuse au Cameroun : deux petites victoires et un match nul en phase de poule, suivi d’une élimination dès les 1/8 de finale devant une autre petite équipe…… la Guinée Équatoriale (défaite 5 t-a-b à 6) !

Jamais une leçon n’avait été tirée de cette piètre participation par la Fédération malienne de football (Femafoot) qui, contre toute attente, reconduira Magass dans ses fonctions pour les deux derniers matches restant des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. L’on connaît la suite. L’arrivée d’Éric Sékou Chelles, un ex-international, donnait espoir, d’autant plus que les débuts ont été probants. Seulement voilà, le public sportif malien n’a jamais été conquis par les prestations de l’équipe nationale qui, comme par chance, parvient quand même à remporter ses matches.

Qu’on se dise la vérité : le Mali n’est pas encore à niveau pour rivaliser sur le contient en matière de foot. Ces dernières années, les prestations de l’équipe nationale ressemblent à un jeu de pingpong. Aucun fond de jeu, aucune tactique avérée, aucune envie d’aller de l’avant. Du pilotage à vue tout simplement. Comment pouvait-il en être autrement avec des joueurs de seconde zone que l’on considère comme des supers stars à l’image des Messi, CR7 ou Mbappé ? Détrompons-nous : l’équipe nationale du Mali n’est composée que de joueurs moyens.

Au regard de la composition du team d’hier face à la Gambie, il fallait s’attendre à tout sauf à une victoire. Limitons-nous à quelques-uns ! À commencer par le capitaine du jour, Diadié Samassékou. Le gars a perdu sa place à Hoffenhein qui, lasse de ses mauvaises performances, l’a envoyé à Olympiakos en Grèce. Mais là encore le jeune homme peine à se retrouver : en 26 journées de championnat, le gars n’a disputé que 14 petits matches avec seulement 4 titularisations.

Quant à Ismaïl Diawara, il n’a pas disputé le moindre match cette année avec Malmö, son club dans le championnat suédois. Quid de Moussa Djénépo ? Pourtant considéré par certains comme le successeur logique de Sadio Mané en ses débuts à Southampton, celui-là s’est tout simplement volatilisé. Aucune trace du gars des feuilles de match. Pire, son nom ne figure même plus dans l’effectif de Southampton.

Sékou Koïta se remet doucement d’une grave blessure qui lui avait mis du plomb dans les ailes au début du championnat autrichien, tandis que Moussa Doumbia, son compère de l’attaque, est redescendu au niveau inférieur depuis quelques années (Reims son équipe de Ligue 1 française l’a renvoyé en Ligue 2 à Châteauroux).

Quelques choix logiques toute de même à l’image de Lassana Coulibaly (Salernitana en Italie), Falaye Sacko (Montpellier Ligue 1), Amadou Danté (Sturm Graz en Autriche), et Mamadou Fofana (Amiens Ligue 2 en France). Ceux-ci méritaient bien leur place de titulaire au regard de leur saison dans leurs clubs respectifs.

Comme me l’a signifié un ami ce matin, souhaitons que cette défaite soit constructive. À défaut, que ces joueurs ne viennent plus nous faire du chantage de primes !!!

À mercredi prochain, inch’Allah

Lassine M’Boua Diarra

Commentaires via Facebook :