«Les armes atomique, chimique, biologique, radioactive peuvent être considérées comme persuasives. Mais l’Arme de Destruction Massive s’appelle, pour nous, la DESINFORMATION et nous, professionnels de l’information, sommes bien outillés pour la désamorcer, ce qui concourt à notre mission de service public», a déclaré Bandiougou Danté, Président du Comité de pilotage de la Maison de la Presse, lors de la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel an au Président de la Transition. C’était le 31 janvier 2025 dans la salle des banquets du Palais de Koulouba.

Pour le Centre d’études stratégiques de l’Afrique, «la désinformation représente une menace déstabilisatrice à l’accès aux sources d’informations fiables sur lesquelles les démocraties dépendent». Car, développe-t-il, l’évolution rapide du paysage de l’information en Afrique a créé un levier asymétrique pour les acteurs anti-démocratiques qui cherchent à propager des fausses informations à des fins politiques.

Selon Bruce Mutsvairo, Luca Bruls, Mirjam de Bruijn, Kristin Skare Orgeret du Centre pour l’information, la technologie et la vie publique (CITAP) de l’Université de Caroline du Nord, «ces dernières années, la désinformation a joué un rôle central dans les campagnes politiques, les crises de santé publique, les conflits et le soutien aux putschs en Afrique, ce qui incite à examiner de plus près son fonctionnement et son influence sur la vie des sociétés à travers le continent ».

Avec la révolution technologique, la désinformation est devenue une Arme de Destruction Massive. S’il y a 30 ans, le paysan de Bougouni, l’éleveur de Bankass ou le prêcheur de Dia étaient toujours accroché à leur poste de radio, aujourd’hui, ils ont juste besoin de se connecter à WhatsApp, Facebook, Tik-Tok ou Tweeter pour obtenir des tonnes d’informations. En quelques secondes !

Les réseaux sociaux sont devenus, au fil du temps, des instruments importants pour véhiculer les fausses informations. Dont la circulation reste un enjeu majeur dans la lutte pour la conquête ou la conservation du pouvoir ! Pour gagner la bataille de l’opinion, les camps en conflit s’adonnent à toutes sortes de manipulations de l’information.

Les sites spécialisés-comme la plateforme Benbere- abattent un énorme travail de vérification des faits afin de lutter contre le fléau de la désinformation. Reste que le mal est si profond avec des acteurs importants et puissants, dont la survie est liée à la propagation des informations tronquées et au maquillage de la vérité. La fabrique de fakenews est devenue une véritable industrie. Des faux profils sont créés. Des trolls sont en action. Des contenus mensongers sont véhiculés à dessein.

Le Président du Comité de pilotage de la Maison de la presse prêche-t-il dans le désert ? Ceux qui s’arment de la désinformation pour manipuler l’opinion publique sont-ils prêts à abandonner ces viles pratiques? That’s the question.

Par Chiaka Doumbia

