Le Mali, à l’instar des autres pays du monde, a célébré, le samedi 8 Mars 2025, la Journée Internationale des Droits des Femmes. Si le thème international est « Pour toutes les Femmes et les Filles : Droits, Egalité et Autonomisation», notre pays a décidé de mettre l’accent sur la problématique suivante : «Accélérer le Rythme de l’Autonomisation des Femmes et des Filles, Gage d’un Développement Humain Durable».

En 1977, l’Organisation des Nations Unies a officialisé le 8 mars comme la Journée des Droits des Femmes, en hommage aux luttes ouvrières et aux manifestations de femmes au tournant du XXè siècle en Amérique du Nord et en Europe. Cette journée est une occasion pour dénoncer les injustices dont demeurent victimes les femmes.

Cette année, la Célébration du 8 Mars coïncide avec le 30è Anniversaire de la Déclaration et du Programme de Beijing pour un Monde Meilleur et Egalitaire pour toutes et tous. Faut-il le rappeler, la 4è Conférence Mondiale sur les Femmes à Beijing – en Chine – a marqué un tournant décisif dans la lutte pour la promotion et la protection des droits des femmes à travers la planète. D’importants progrès ont été réalisés dans plusieurs domaines. De nombreuses dispositions législatives ou réglementaires ont été adoptées pour promouvoir ces droits pour une société plus juste.

Voici quelques données diffusées par les Nations Unies. «Aujourd’hui, 89 % des gouvernements considèrent que l’élimination de la violence à l’égard des femmes constitue une priorité absolue et 193 pays ont pris des mesures juridiques pour y faire face. Les données montrent que les pays dotés de lois contre la violence domestique ont enregistré moins de cas de violences à l’égard des femmes.

La plupart des pays du monde ont atteint la parité dans l’éducation. En comblant l’écart entre les sexes dans l’accès à la science et à la technologie et dans le développement de ces dernières, nous éliminons les derniers obstacles à l’égalité des chances et créons une technologie au service d’un plus grand nombre de personnes et de la planète.

Davantage d’États ont renforcé les services de soins et 32 % des pays du monde entier se prononcent désormais en faveur de meilleurs salaires et de conditions de travail sûres pour les soignants.

Cent douze pays disposent d’un plan national en faveur de la participation des femmes aux processus de paix et de sécurité, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 19 pays enregistrés en 2010».

Malgré ces avancées, les Nations Unies tirent la sonnette d’alarme sur le fait que «le monde fait face à une explosion des inégalités». Dans son message à l’occasion du 8 Mars, le Secrétaire général de l’Onu, Antonio Guterres, a mis l’accent sur la menace sur les Droits des Femmes. «Bafoués ou restreints, les droits humains des femmes sont menacés. Des atrocités séculaires – la violence, la discrimination et les inégalités économiques – continuent d’accabler les sociétés. De nouvelles menaces, comme les algorithmes qui véhiculent les stéréotypes, créent des inégalités dans les espaces en ligne, ouvrant la voie à de nouvelles formes de harcèlement et d’abus. Au lieu d’observer une généralisation de l’égalité des droits, nous assistons à la banalisation de la misogynie», a-t-il souligné.

Chiaka DOUMBIA

