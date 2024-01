Lettre à grand-père : 16 janvier, deux ans et le karma

Cher grand-père, nous voilà, deux ans déjà que le voile de l’illusion nous a séparés. Vous avez tiré votre révérence. La douleur était grande. Nous avons su rester forts sans te pleurer mais nous avons fortement gémi. Perdre un être si grand, si élégant, si bon et si ouvert est un drame. Boua du dialogue et de la main tendue. Que tu nous manques ! Cher grand-père !

Oui grand-père ! Quatre ans bientôt aussi, dans les rues de Bamako bien éclairées la nuit et occupées le jour, des commerçants et ouvriers fermaient leurs boutiques et ateliers pour aller chanter : “IBK dégage” ! Aujourd’hui, ils lisent l’heure. Toi tu es parti certes mais eux aussi attendent toujours. La montagne n’a pas accouché d’éléphant pour tous. Le karma ?

Pas que cher grand-père ! Tous les grands discoureurs du boulevard, les honoris causa de ton bilan, ont tous perdu la voix. Même le vol de mouche, réveille le sourd à leur côté. Pas l’heure, eux, ils comptent en minutes. Espérant une élection qui ne viendra peut-être pas de leur vivant. Oui ! Oui, les démocrates putschistes, instigateurs d’insurrection populaire contre un régime démocratique !

Oui cher grand-père ! Si nos cours et tribunaux n’ont pas pu avoir la force de poursuivre selon nos lois qui ont rendu imprescriptibles certains actes, le karma s’en charge. Oui cher grand-père, tu connais, l’histoire du gardien du temple vide. Le plus chanceux d’eux, garde un temple vide dont les hôtes rentrent et sortent par la fenêtre. Et lui tanguant entre schizophrénie et borderline.

Ceux qui criaient : “Nous sortirons” ! Sont tous rentrés. Cher grand-père ! Tout le monde est réduit au silence ou exilé en errance. Le karma. Oui ! Quand c’est faux et quand c’est manipulation, si on échappe à la cour des hommes, le karma cosmique s’en charge. Mort, maladie, exil, prison et affront, voilà ce que le karma a distribué aux dignitaires du boulevard.

Oui grand-père, pour ceux qui savent, le karma a rétabli l’ordre. Les plus faux souffrent le plus. D’aucuns de l’agonie de la soif sur une île en mer. D’autres, la souffrance du cueilleur qui tout en salivant, regarde quelqu’un d’autre se gaver de son labeur. Et surtout le roi sans couronne qui est obligé à jamais de vivre sous le pseudo de prisonnier. Ah ! Que le karma a tranché ! A mardi prochain Inch’Allah pour ma 233e Lettre.

Lettre de Koureichy

Commentaires via Facebook :