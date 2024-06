Oui cher grand-père ! Ce qui se passe aujourd’hui, s’appelle, de la tragi-comédie. Une tragédie au regard factuel des choses, mais aussi une comédie, au regard récent de l’histoire. Ce qui se passe, fait mal et fait pleurer, mais si on remonte l’histoire et qu’on regarde les actions des uns et l’inertie des autres dans le passé, on ne peut se retenir de ricaner aujourd’hui !

Oui grand-père ! Que c’est comique, cette tragédie ! Une tragédie pour la démocratie, les libertés et le droit. Mais aussi une comédie quand on se remémore le passé. Quand d’autres criaient : Abas IBK ! Abas ceci ! Abas cela ! Quand d’aucuns se voyaient au palais de Koulouba après IBK. Quand d’autres planifiaient déjà des programmes de Premier ministre plein pouvoir ! Que c’est comique !

Oui grand-père ! N’est-ce pas une tragi-comédie, quand les enfants crient au XXIème siècle dans une capitale : ‘’Courant nana ! Courant nana’’ ! « L’électricité est venue » ! « L’électricité est venue » ! Et pour juste 5 à 6 heures et s’en aller pour 24 heures ! Oui grand-père, pour tout cinéaste averti, c’est une mélancolie mélangée à une ivresse de joie momentanée ! Une véritable tragi-comédie !

N’est-ce pas comique quand on décide de glorifier la tragédie ? N’est-ce pas comique quand on décide d’éteindre toutes les lampes pour s’aventurer dans l’obscurité ? N’est-ce pas comique, quand on espère un développement dans l’autarcie ? N’est-ce pas comique quand on ne s’indigne du mal que quand ça nous arrive ? N’est-ce pas comique de revivre Moussa, après 30 ans de démocratie?

N’est-ce pas une tragédie de voir un pays où la balance du droit penche du côté de ceux qui sont forts et puissants au détriment du droit et de la loi ? N’est-ce pas une tragédie de voir un peuple qui n’a plus droit aux vraies informations et qui croient entamer le bon chemin ? N’est-ce pas une tragédie, quand l’injustice et l’abus, ne heurtent plus les cœurs jusqu’à leur tour ?

C’est une tragi-comédie d’applaudir le faire-semblant et espérer un vrai changement. C’est une tragi-comédie de demander la résilience pour les autres et l’opulence pour soi. C’est une tragi-comédie, de faire taire le talent et la science et penser qu’il y aura une issue suivant les passions et les émotions. C’est une véritable tragi-comédie !

Si c’est tragique de voir ce dont souffrent d’aucuns aujourd’hui, c’est comique de se rappeler leurs apports pour faire tomber IBK. C’est tragicomique de voir, ce que d’aucuns ont fait pour faire tomber IBK et ce qu’ils traversent aujourd’hui et que d’autres se la coulent doucement. Que le karma, est tragicomique ! Cher grand-père, à mardi prochain pour ma 252ème lettre. Inch’Allah !

Lettre de Koureichy

