Toutes les sections URD de la région de Kayes ont convergé le week- end dernier vers la capitale du Tambaoura pour la conférence régionale du parti de la poignée des mains. Cette conférence régionale statutaire de l’URD s’est tenue à un moment où les partis politiques traversent l’une des crises de confiance les plus graves, surtout après le coup d’Etat qui a renversé le régime d’IBK. Pour mobiliser et redonner espoir aux militants du parti de feu Soumaïla Cissé, les cadres de la région de Kayes ont décidé d’organiser ce forum qui se voulait un créneau d’échanges et de communion. Les autres fédérations vont-elles s’inspirer de l’exemple de Kayes pour redonner confiance aux militants URD déboussolés et abasourdis par le son de sirène de dénigrement et de diffamation dont la classe politique malienne fait l’objet aujourd’hui ? Pourquoi le choix de l’honorable Mahamadou Hawa Gassama pour un nouveau mandat ?

Kéniéba a vibré au rythme de l’hymne de l’URD le samedi 29 juillet 2023 et cela dans le cadre de la conférence régionale dudit parti. Présidée par l’honorable Mahamadou Hawa Gassama, cette conférence avait comme ordre du jour la vie du parti à l’échelle régionale, le renouvellement du Bureau et surtout les perspectives d’avenir. Les délégués venus des cercles de Kayes, Bafoulabé, Diéma, Nioro du sahel, Kita, Yélimané et Kéniéba ont abordé tous les sujets de préoccupations majeures et ont sollicité la direction du parti pour une résolution diligente. Le secrétaire général de la section Michel K Sissoko, hôte de la conférence, après avoir souhaité la cordiale bienvenue aux différentes délégations, s’est ensuite réjoui du choix porté sur sa section pour organiser une aussi grande instance du parti qu’est la conférence régionale, avant de demander d’observer une minute de silence à la mémoire du Président Soumaïla Cissé et de André Seyba Sissoko , arrachés à la grande affection des siens. S’agissant de la vie du parti dans sa section, le secrétaire général n’a pas manqué d’évoquer les différentes prouesses du parti dans la localité avant de solliciter du Bureau régional un appui pour mener à bien les activités d’animation du parti. S’agissant des autres doléances, elles ont surtout trait au manque d’infrastructures économiques, telles que les routes. Il n’a pas occulté également le problème d’emplois de jeunes.

A la suite du secrétaire général, le Président sortant de la Fédération Mahamadou Hawa Gassama s’est dit combler par la bonne organisation et surtout le grand engouement des militants de l’URD qui ont effectué le déplacement. Dressant le bilan du mandat écoulé, l’honorable Gassama pense que la fédération régionale est l’une des plus dynamiques, car en espace de deux ans elle a pu tenir deux conférences. Il a ensuite fait un bref rappel historique en évoquant surtout les péripéties et soubresauts que l’URD avait connus. L’honorable Gassama a réitéré le soutien de l’URD à la transition. Quant aux partis amis, ils ont tous salué le leadership de l’URD dans le cercle de Kéniéba. Après des débats houleux, mais emprunts de courtoisie, le bureau sortant a rendu sa démission et une commission d’investiture a été mise en place. Cette commission a mis en place un bureau de 53 membres présidé par l’honorable Mahamadou Hawa Gassama. Dans les motions et recommandations la conférence s’est penchée sur les cas des deux militants sous le coup d’un mandat d’arrêt émis par les autorités de la transition, en l’occurrence Mamadou Igor Diarra et Boubou Cissé. Une motion de félicitations a été adressée au Président de l’URD Gouagnon Coulibaly pour son leadership et aux forces de défense et de sécurité pour leur sacrifice pour la patrie.

Le nouveau Président reconduit, dans son discours a exhorté les militants et sympathisants du parti à rester mobiliser pour les joutes électorales à venir. Il s’est dit confiant quant à l’avenir du parti. Il n’a pas manqué d’éloges à l’endroit des jeunes du parti, qui peuvent vaillamment assurer la relève.

Youssouf Sissoko

