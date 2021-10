Accusés de malversations foncières : Issa Guindo, Siriman Bathily et Issa Sidibé placés sous mandat

Après 72 heures de garde à vue à la Bridage du Pôle économique et financier de Bamako, l’ex-maire de la Commune IV, Issa Guido et ses deux ex-adjoints ont été écroués le mercredi dernier.

Issa Guindo précédemment édile de la Commune IV du district de Bamako et ses deux adjoints au moment des faits, Siriman Bathily et Issa Sidibé ont été placés sous mandat de dépôt le 29 septembre après avoir passé trois jours au pôle économique. Ils sont inculpés d’« atteinte aux biens publics».

Comme nous l’annoncions dans notre précédente parution, leur arrestation est relative à une présumée malversation foncière en 2017 sur le T F n° 4966 du Dojo du Camp Para, d’une valeur de plus de 92 millions de F CFA. Plusieurs autres titres fonciers situés à Sibiribougou, Mamaribougou, Kalambabougou sont concernés. Assane Sidibé, lui-même 3e adjoint au maire à mairie de la Commune IV en charge du foncier (2016-2020), avant d’être au Conseil national de la transition (CNT), avait confondu dans une plainte adressée au tribunal de grande instance de la Commune IV et au Pôle économique Issa Guindo et ses deux adjoints de « gestion opaque et immorale ».

Il s’agit d’un véritable scandale foncier qui implique de grands opérateurs économiques, de cadres et de hauts gradés. Les enquêtes suivent leur cours pour situer les degrés de responsabilité et de complicité d’autre suspects.

Abdrahamane Dicko

