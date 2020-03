Récemment proclamée, la nouvelle phase de la lutte contre la corruption et la délinquance financière, annoncée tambour battant par le Procureur Mahamadou Kassogué et le ministre Malick Coulibaly a fait effet de feu de paille.

– Maliweb.net -Après l’arrestation et le placement sous mandat de dépôt de quelques menus fretins pour de présumées malversations, la lutte contre la délinquance financière au Mali semble prendre du plomb dans l’aile. Ce que les voix officielles ont annoncé comme volonté de traquer la mauvaise gouvernance est-il définitivement plombé ? Bakary Togola de l’APCAM, le maire Adama Sangaré et les petits maires interpellés et incarcérés sont les seuls présumés délinquants financiers au Mali ? Quid des autres dossiers de magouilles et de détournements présumés des deniers publics ? Les citoyens s’interrogent sur les milliards détournés sur les affaires de l’avion présidentiel, des équipements militaires, des avions cloués au sol, des véhicules militaires pseudo-blindés, etc ?

Dans une récente intervention à la télévision, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Malick Coulibaly annonçait que certains dossiers brûlants allaient connaitre, dans les jours et semaines suivantes, des évolutions effectives. Mais depuis, rien n’a bougé. L’on se demande qui bloque les choses. Y a-t-il des interférences politiques de haut niveau ayant freiné les procédures ? Ces questions se posent de façon lancinante dans la mesure où des faits de détournements ou de présumées mauvaises gestion de fonds publics meublent les colonnes régulièrement des journaux.

IBK a-t-il réellement la volonté et/ou la capacité de lutter efficacement contre la corruption et la délinquance financière dans notre pays ? Le doute est permis. Tant IBK a montré une certaine complaisance dans la lutte contre la mauvaise gestion des deniers publics depuis son avènement au pouvoir. Comment comprendre qu’il ait promu des personnalités citées dans des affaires de malversations financières. Quid des hauts cadres de l’Etat dont les noms ont été cités dans des affaires juteuses comme celle de l’achat de l’avion présidentiel en 2014 ? Ces personnalités sont-elles blanches comme neige ? L’on peut en douter. Et ce doute pousse à croire que la lutte contre la délinquance financière n’a quasiment aucun avenir sous le régime IBK.

Boubou SIDIBE/ Maliweb.net

