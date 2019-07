Le Malien a un double langage face à la lutte contre la corruption. Le président de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite (OCLEI) l’a fait savoir, le vendredi 12 juillet, lors d’un atelier d’échanges avec les organisations syndicales, au Gouvernorat du District de Bamako. C’était dans le cadre des activités de la Journée africaine de lutte contre la corruption.

– Maliweb.net – «Rôle et place des syndicats dans la lutte contre la corruption». C’était le thème de l’une des quatre conférences tenues en marge de cette célébration. Celle avec les syndicats a lieu après les échanges avec les leaders religieux, avec les défenseurs de droit de l’Homme et juste avant la rencontre avec les associations féminines. Le panel était composé d’Ibrahim Maïga du Syndicat Autonome de la Magistrature (SAM), Issa Sinayogo, coordinateur des comités syndicaux des DAF, des DFM, des DRH et des CPS et Mme Sidibé Dédéou Ousmane, Secrétaire générale de la Centrale Démocratique des Travailleurs du Mali (CDTM). Le juge, explique Ibrahim Maïga, intervient à postériori dans la lutte contre la corruption. Son action vise à un changement de comportement. Cependant, affirme le magistrat, le juge est soumis à de fortes pressions. De la part des parties, de l’administration…. «Un juge peut refuser une forte somme une fois, deux fois, trois fois…. il ne la refusera pas éternellement sachant les problèmes financiers qu’il a». Pour le syndicaliste, la lutte contre la corruption passe par l’amélioration des conditions de vie et de travail des magistrats.

Abondant dans le même sens, Issa Sinayogo estime que l’injustice entre les fonctionnaires est à l’origine de la forte corruption au Mali. Comment peut-on comprendre, s’indigne-t-il, qu’au Mali, les primes de certains agents sont cinq fois supérieures au salaire de leurs collègues de même profil ? «Pas de contrôle sélectif, les présidents des institutions doivent être soumis aux exigences de la loi sur l’enrichissement illicite au même titre que tous les autres fonctionnaires », souligne Issa Sinayogo au président de l’OCLEI. La disparité entre les agents de l’Etat existe au sein d’un même département, renchérit Mme Sidibé Dédéou Ousmane. La Secrétaire générale de la Centrale Démocratique des Travailleurs du Mali a mis l’accent sur le rôle des syndicats dans la lutte contre la corruption. «Les travailleurs sont les corrompus et les travailleurs sont les syndicalistes. Si les syndicats s’unissent la corruption disparaîtra», indique-t-elle.

Interpellé lors des débats, Moumouni Guindo réagit. L’OCLEI, indique-t-il, n’est pas un organe de trop. C’est le seul organe de prévention de la corruption. C’est aussi le seul organe qui, dans le cadre de la sensibilisation, peut engager des débats jusque dans les villages, au sein des familles. Mais là où, le président de l’OCLEI a été le plus écouté, c’est lorsque, dans ses propos liminaires, il expose le double visage du Malien dans la lutte contre la corruption. «Nous devons abandonner la politique de l’Autriche», entame le président de l’OCLEI. «Dès qu’on évoque le thème de la corruption et de l’enrichissement illicite, c’est l’enthousiasme, c’est l’approbation et même l’adhésion populaire, mais lorsque les actions concrètes sont enclenchées, que des personnes sont inquiétées et mises hors d’état de nuire, alors ce sont les mêmes qui s’apitoient sur le sort des personnes mises en cause, qui désapprouvent les actes posés et les pressions de tout genre commencent à s’exercer pour demander la clémence des autorités judiciaires ou administratives», s’offusque Moumouni Guindo.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

