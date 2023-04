Crise au sein de l’URD : Gouagnon Coulibaly sort victorieux du feuilleton judiciaire

Dans une déclaration rendue publique, le 23 avril 2023, le Président de l’Union pour la République et la Démocratie (URD), Gouagnon Coulibaly, a informé l’opinion publique que le 12 avril 2023, la Cour Suprême du Mali a consacré la légalité et la légitimité du Congrès Extraordinaire du parti tenu le 16 janvier 2022 à Bamako. A travers ce verdict, la Cour suprême du Mali confirme donc l’élection de Gouagnon Coulibaly comme président de l’URD. « Cette ultime décision judiciaire ne consacre point à mes yeux la victoire d’un camp contre un autre, mais consacre plutôt la cohérence des textes du Parti et la pertinence de l’usage que nous en avons fait le 16 janvier 2022… je tends une main fraternelle et sincère à toutes et tous ceux qui n’ont pas voulu participer au Congrès Extraordinaire du 16 janvier 2022 ou qui l’ont contesté », a déclaré Gouagnon Coulibaly.

S’adressant aux militantes et militants de l’Union pour la République et la Démocratie (URD), Gouagnon Coulibaly a fait savoir que par la grâce de Dieu, l’URD est arrivée, le mercredi 12 avril 2023 au terme du parcours judiciaire déclenché depuis plus d’un an contre l’organisation du Congrès Extraordinaire du 16 janvier 2022.

En effet, dit-il, le 12 avril 2023, la Cour Suprême du Mali a consacré la légalité et la légitimité du Congrès Extraordinaire ainsi que ses résolutions. Il dit avoir accueilli ce verdict avec respect et humilité. « Cette ultime décision judiciaire ne consacre point à mes yeux la victoire d’un camp contre un autre, mais consacre plutôt la cohérence des textes du Parti et la pertinence de l’usage que nous en avons fait le 16 janvier 2022.

En réalité ce sont nos textes et leur pratique par nos instances qui étaient passés au crible depuis plus d’un an au niveau des différentes instances judiciaires », a souligné Gouagnon Coulibaly. Selon lui, c’est la victoire de l’URD républicaine et démocratique. « Après ce verdict de la Cour Suprême, fidèle aux idéaux du Parti et à l’esprit de ses pères fondateurs aujourd’hui disparus, feus Younoussi Touré, Oumar Samba Diallo, Abdoulaye Koïta, Lassana Koné, Soumaila Cissé et autres, je tends une main fraternelle et sincère à toutes et tous ceux qui n’ont pas voulu participer au Congrès Extraordinaire du 16 janvier 2022 ou qui l’ont contesté. Je leur demande solennellement de revenir prendre leurs places au sein de notre grande et belle famille afin qu’ensemble nous continuions à faire de l’URD ce que ses pères fondateurs ont toujours voulu qu’elle soit: le Parti de l’unité, de la Justice et du Travail.

La bienséance, l’historique du Parti, l’unité, l’entente et la cohésion nous commandaient de n’exclure personne. Nous avons réussi ce pari. Rendons grâce au tout-puissant : Allah », a déclaré le président de l’URD, Gouagnon Coulibaly. Enfin, il dira que la porte de l’URD reste largement ouverte à tous ceux qui partagent les valeurs et fondements du parti vert et blanc.

Aguibou Sogodogo

