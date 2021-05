Crise malienne: la Cour constitutionnelle déclare Assimi GOITA président de la Transition

La Cour constitutionnelle

AU NOM DU PEUPLE MALIEN

Vu la Constitution ;

Vu la Charte de la Transition ;

Vu la Loi n°97-010 du 11 février 1997 portant Loi organique déterminant

les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour

constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle, modifiée

par la Loi n°02-011 du 05 mars 2002 ;

Vu le Décret n°94-421 du 21 décembre 1994 portant organisation du

Secrétariat général et du Greffe de la Cour constitutionnelle ;

Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle en date du 28

août 2002 ;

Vu le Décret n°2021-0355/P-T du 24 mai 2021 mettant fin aux fonctions

du Premier ministre et des membres du Gouvernement ;

Vu la lettre de démission de Monsieur Bah N’DAW, Président de la

Transition en date du 24 mai 2021 ;

Vu la lettre n°000145 du 27 mai 2021 du Ministre Directeur de Cabinet

du Vice-président de la Transition transmettant au Président de la

Cour constitutionnelle la lettre de démission en date du 24 mai 2021

du Président de la Transition et le Décret n°2021-0355/P-T du 24 mai

2021 mettant fin aux fonctions du Premier ministre et des membres

du Gouvernement ;

Les rapporteurs entendus en leur rapport ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant que par lettre n°000145 du 27 mai 2021, enregistrée le

même jour au courrier à l’arrivée du Greffe de la Cour de céans sous le

n°007, le Ministre Directeur de Cabinet du Vice-président de la Transition

saisissait le Président de la Cour constitutionnelle, aux fins de droit ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 36 alinéa 2 de la

Constitution du 25 février 1992 : « En cas de vacance de la Présidence de

la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement absolu ou

définitif constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de

l’Assemblée Nationale et le Premier ministre, les fonctions du Président de

la République sont exercées par le Président de l’Assemblée Nationale » ;

Considérant qu’en l’espèce, il s’agit de la vacance de la Présidence de

la Transition et non de la vacance de la Présidence de la République d’une

part ; que le Gouvernement est dissout suivant décret n°0355/P-T du

24 mai 2021, d’autre part ;

Que dès lors les dispositions de l’article 36 de la Constitution ne sont

applicables qu’à la vacance de la présidence pour quelque cause que ce

soit ou d’empêchement absolu ou définitif ;

Considérant qu’aux termes du titre I de la Charte de la Transition du

1er octobre 2020 « la Charte de la Transition …complète la Constitution du

25 février 1992 et dont le présent préambule est partie intégrante » ;

Que cependant elle ne prévoit ni la procédure de constatation de la

vacance de la Présidence de la Transition, ni les autorités chargées de

saisir la Cour à cet effet, encore moins le mode de saisine ;

Considérant que ce vide juridique ne saurait bloquer le fonctionnement

des organes de la Transition et l’activité des Pouvoirs Publics ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la lettre n°000145 du

27 mai 2021 du Ministre Directeur de Cabinet du Vice-président de la

Transition tendant à la constatation de la vacance de la Présidence de la

Transition ;

SUR L’OBJET DE LA SAISINE

Considérant que dans une lettre du 24 mai 2021, Monsieur Bah N’DAW,

Président de la Transition présentait sa démission en ces termes «… je

voudrais en ce moment précis tout en remerciant le peuple malien pour

son accompagnement le long de ces derniers mois, la chaleur de son

affection, vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes

fonctions à partir de ce moment, et avec toutes les conséquences de

droit… » ;

Considérant qu’au regard de ce que dessus, il y a lieu de constater la

vacance de la Présidence de la Transition ;

Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la Charte de la

Transition « le Président de la Transition est secondé par un Vice-

président. Il est désigné dans les mêmes conditions que lui » ;

Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la Charte de la Transition, le

Président de la Transition et le Vice-président de la Transition peuvent

« être une personnalité civile ou militaire » ;

Qu’ils prêtent tous deux serment devant la Cour suprême, ainsi qu’il

ressort des dispositions de l’article 10 de la Charte de la Transition ;

Considérant qu’aux termes de l’article 85 alinéa 2 de la Constitution, la

Cour constitutionnelle est « …l’organe régulateur du fonctionnement des

institutions et de l’activité des Pouvoirs Publics » ;

Que l’article 3 de la Charte de la Transition dit que les organes de la

Transition sont : le Président de la Transition, le Conseil National de

Transition et le Gouvernement de Transition ;

Considérant la paralysie et le dysfonctionnement des organes de la

Transition suite à la démission du Président de la Transition et la

dissolution du Gouvernement ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de pourvoir à la vacance de la Présidence

de la Transition ;

Considérant que le Vice-président de la Transition, Colonel Assimi

GOITA, et le Président démissionnaire de la Transition, Monsieur Bah

N’DAW, ont été désignés dans leurs fonctions respectives dans les mêmes

formes et conditions et ont prêté la même formule de serment devant la

Cour suprême ;

Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la Charte de la Transition, le

Vice-président seconde le Président de la Transition ;

Qu’en raison de la vacance de la Présidence de la Transition, il y a lieu de

dire que le Vice-président de la Transition assume les prérogatives,

attributs et fonctions de Président de la Transition, Chef de l’Etat ;

ARRETE :

Article 1er : Constate la vacance de la Présidence de la Transition suite à

la démission de Monsieur Bah N’DAW, Président de la Transition, Chef de

l’Etat ;

Article 2 : Dit que le Vice-Président de la Transition exerce les fonctions,

attributs et prérogatives de Président de la Transition pour conduire le

processus de transition à son terme ;

Article 3 : Dit qu’à compter de la notification du présent arrêt, le Vice-

président de la Transition porte le titre de Président de la Transition, Chef

de l’Etat ;

Article 4 : Ordonne la notification du présent arrêt au Vice-président de la

Transition, au Président du Conseil National de Transition et sa publication

au Journal officiel ;

Ont siégé à Bamako, le vingt-huit mai deux mil vingt-et-un

Monsieur Amadou Ousmane TOURE Président

Monsieur Beyla BA Conseiller

Monsieur Mohamed Abdourahamane MAIGA Conseiller

Madame KEITA Djénéba KARABENTA Conseiller

Monsieur Aser KAMATE Conseiller

Maître DOUCOURE Kadidia TRAORE Conseiller

Madame BA Haoua TOUMAGNON Conseiller

Maître Maliki IBRAHIM Conseiller

Monsieur Demba TALL Conseiller

Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef.

Suivent les signatures illisibles

Pour Expédition certifiée conforme délivrée avant enregistrement

Bamako, le 28 mai 2021

LE GREFFIER EN CHEF

Maître Abdoulaye M’BODGE

Chevalier de l’Ordre National