Crise sociopolitique : Le M5-RFP campe sur ses positions

Le Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5 RFP) invite ses militants et sympathisants à reprendre la désobéissance civile dans les deux jours qui suivent la fête de la Tabaski. Et cela jusqu’à l’obtention de la «démission du président de la République et de son régime». L’annonce a été faite, hier par des responsables du M5-RFP, au cours d’une conférence de presse au siège de la CMAS.

Choguel Kokalla Maïga, Cheick Oumar Sissoko, Me Mountaga Tall et Me Mohamed Ali Bathily, les principaux orateurs, ont indiqué que cette décision faisait suite aux recommandations ayant sanctionné, lundi dernier, le sommet extraordinaire des chefs d’État de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao).

Ce sommet, faut-il le rappeler, était consacré à la crise sociopolitique qui secoue notre pays depuis plusieurs semaines. Parmi les recommandations des chefs d’État de la Cedeao figurent, entre autres, la démission immédiate des 31 députés, dont l’élection est contestée, la recomposition rapide de la Cour constitutionnelle conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur, la mise en place d’un gouvernement d’union nationale avec la participation de l’opposition et de la société civile.

À ces mesures, il faut ajouter la mise en place d’une commission d’enquête pour situer les responsabilités dans les violences qui ont entraîné des décès, des blessés et des dégâts matériels.

