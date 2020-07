Crise sociopolitique : Le niet du mouvement IBK Kanu pour un PM plein pouvoir

Le mouvement IBK Kanu rejette la proposition émise par le mouvement du 5 juin le M5 de l ‘imam Mohamoud Dicko et ses allies s’ agissant de la décision de la Cours constitutionnelle, à un probable réorganisation des législatives , mais surtout la nomination d ‘un premier ministre plein pouvoir qui sortira du rang du M5

En effet les amis et sympathisants du président de la République Ibrahim Boubacar Keita, le mouvement IBK Kanu ont animé ce 4 juillet 2020 un point de presse en vue de signifier à l’ opinion national et international leur point de vue sur l’évolution socio politique. Pour les alliés au Chef de l État, il n’est point question de nommer un premier ministre plein pouvoir qui reviendrait à une mise en place d’une transition , chose qui selon eux est contradictoire à toute valeur républicaine.

Aussi réaffirmant leur soutien indéfectible au président Keita, le mouvement se dit prêt à aller au charbon ardent pour défendre le président, ses actions et son gouvernement

En effet selon les adhérents de IBK Kanu, l’heure n’est plus au discours, et au mutisme , car s’ils ont toujours préféré la négociation et la conciliation, il n’en demeure pas moins qu’ au besoin il sont prêts à montrer les muscles pour défendre IBK et son régime. ” La majorité silencieuse que nous sommes, dans un souci de paix préconise le respect pur et simple de nos institutions de la République obtenu d’un commun accord ” soutiennent-ils .

” Le président de la République son excellence El hadji Ibrahim Boubacar Keita a été démocratiquement élu par le peuple malien et de ce fait il a le plein pouvoir de nommer son premier ministre, et ce dernier formera un gouvernement sur son instruction selon la constitution du 25 février 1992 en vigueur “. déclarent-ils par la voix de leur secrétaire administratif Famou Camara.

Soumaila Coulibaly le coordinateur national pour sa part, a rappelé les différentes actions menées par leur mouvement en soutien aux principes et idéaux du Chef de l’État de 2018 date de création de leur mouvement à nos jours. Une fidélité que le mouvement renforce pour préserver le président et sa gouvernance. ” En 2002, le président IBK s’est plié à la décision de la Cours Constitutionnelle en 2002 et ce malgré qu’il avait gagné. Il a mis le Mali au-dessus de sa personne et commandé à ses alliés le calme et le respect de la décision de la Cours. C’est ce que nous demandons aujourd’hui au mouvement du M5. ” se défend Monsieur Camara contre la requête du M5.

Le superviseur général du mouvement Mamadou Togola est revenu en renfort à ses camarade pour réaffirmer leur fidélité, soutien au président de la République , à son gouvernement ainsi qu’ au président de l’Assemblée nationale. Le superviseur général du mouvement IBK Kanu annoncé qu’ ils vont sillonner le pays et mobiliser leurs soutiens pour défendre le président de la République à tout prix.

Khadydiatou Sanogo./Maliweb.net

