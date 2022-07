Le parti Adema- Pasj a organisé une conférence-débat, le 14 juillet 2022, à la Maison de la presse sur les thèmes suivants : la Constitution du 25 février 1992, la Charte de la transition, la loi électorale et le projet d’élaboration de la nouvelle Constitution (avantages, limites, et conséquences pour la réussite de cette Transition).

Le débat a été animé par d’éminentes personnalités du landerneau politique et institutionnel, dont Me Kassoum Tapo, Avocat, Dr Makan Moussa Sissoko, Constitutionnaliste ; Dr Mamadou Konaté, Enseignant-chercheur et Pr Cheick Hamalla Touré, Doyen de l’Université des sciences administratives et politiques du Mali.

La possibilité d’élaborer une nouvelle constitution, même en temps de transition, a été la thèse soutenue par les universitaires Konaté et Touré. En revanche, Me Kassoum Tapo a défendu l’opinion contraire.

Contrairement aux querelles de clochers sur ces questions, cette initiative de l’Adema nourrit la démocratie malienne et encourage les partis politiques et les organisations de la société civile à s’emparer du débat démocratique. Avis partagés par les observateurs avisés du landerneau politique et institutionnel malien.

