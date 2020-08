Démission des députés dont l’élection est contestée : Le ministre bah concerte la classe politique

Dans le cadre de l’apaisement du climat socio-politique et ce conformément à la mise en œuvre des mesures prises par les chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour résoudre la crise malienne, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Boubacar Alpha Bah, a rencontré, du mercredi 29 au jeudi 30 juillet 2020, les présidents et représentants des partis politiques suivants : APR, PARENA, RPM, ADEMA-PASJ, ARP, COFOP.

Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation a initié ces rencontres afin de partager avec tous les présidents des partis politiques et regroupements de partis politiques les voies et moyens pouvant conduire à des solutions de sortie de crise.

Les échanges ont porté notamment sur la mise en œuvre diligente de la recommandation relative à la démission des députés, dont l’élection est contestée.

