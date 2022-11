Le journalisme mène à tout, a-t-on coutume de dire. L’adage se vérifie une fois de plus avec notre confrère, Moussa Soro Sy, désormais en charge de manager les bonnes relations entre le Mali et la Tunisie.

Journaliste, notre confrère Moussa Soro Sy n’est pourtant pas en terrain inconnu. En effet, à sa nomination, il occupait déjà le poste de conseiller culturel à l’ambassade du Mali à Cuba. Moussa Soro Sy possède une riche expérience, une expertise et des compétences dans les domaines de l’Education, de l’Enseignement, de la Communication, de l’Administration et de la Diplomatie.

En effet, diplômé en relations internationales, en journalisme et communication, et en … Russe, notre confrère a roulé sa bosse dans beaucoup d’institutions de la République et dans beaucoup de domaines. Des expériences qui lui serviront sûrement dans le nouveau poste qu’il occupe.

Les échanges commerciaux entre la Tunisie et le Mali remontent à 1963, date de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Les relations bilatérales bénéficient d’un cadre juridique qui compte plus de 41 accords et traités portant sur plusieurs domaines dont la politique, l’économie, le commerce, l’éducation, la culture… Il a en charge de maintenir ces relations politiques et commerciales et de les booster.

Bon vent cher confrère !

Alexis Kalambry

