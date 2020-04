Le mardi 14 avril 2020, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Tiébilé Dramé, a reçu en audience Zhu Liying, ambassadeur de la Chine auprès du Mali.

L’entretien entre les deux personnalités a principalement porté sur les informations relatives aux discriminations, dont des Maliens en particulier et des Africains en général vivant à Guangzhou font l’objet.

Au cours de l’entrevue, le ministre Dramé a indiqué que les autorités maliennes, en particulier le président de la République, sont très attentives au traitement réservé à nos compatriotes, dont elles ont souci du confort, où qu’ils se trouvent.

Il a exprimé le souhait que les Maliens et les Africains soient traités en Chine à hauteur des excellentes relations amicales et fraternelles qui existent entre la Chine et l’Afrique.

En réponse, l’ambassadeur Zhu Liying a souligné la très bonne qualité des relations entre nos deux pays. Il a annoncé que des mesures correctives sont en cours pour résoudre les difficultés passagères.

Madiba KEITA

