Dr. Mahamadou Konate : « Pourquoi notre plateforme quitte M5-RFP »

La Plateforme « Reconstruire Baara ni Yiriwa » présidée par Dr Mahamadou Konaté, formateur pour une institution de formation militaire, professeur de droit public, écrivain, vient d’annoncer son départ du M5-RFP.

« Nous avons quitté le M5-RFP, et ce depuis le 16 mars dernier. Il y a eu des divergences d’approche avec le coordinateur du Comité stratégique par rapport à la manière de prendre les décisions du mouvement », affirme Dr. Konaté qui se dit pourtant, « toujours animé par l’esprit du M5-RFP ».

Le départ de la plateforme ne risque-t-elle pas d’affaiblir le M5-RFP ? Pour le président de la Plateforme « Reconstruire Baara ni Yiriwa », Dr Mahamadou Konaté, cela n’est pas le sentiment du Comité stratégique lui-même. « Sinon, ils auraient tout fait pour nous garder. Ils ont eu 7 jours pour nous saisir et discuter. Ils n’ont rien fait. A l’instar d’un mauvais comptable, le Comité a les yeux rivés sur les entrées. Ils n’ont pas de temps à perdre sur les sorties. Si les premiers concernés vous disent que tout va bien, pourquoi voulez-vous que ça leur fasse mal ? Ce n’était pas de toute façon, l’objectif du départ de notre Plateforme », dit-il.

La Plateforme « Reconstruire Baara ni Yiriwa », rassure son président, n’ira pas pour autant rejoindre ni la junte, ni le mouvement du Guide Mahmoud Dicko, avec lesquels la plateforme ne fait pas mystère de leurs divergences d’approche. « Nous restons avec nous-mêmes, pour l’instant. Nous avons besoin de nous recentrer, travailler davantage nos assises, mieux nous organiser et entamer résolument notre phase d’implantation dans les différentes régions. Le but stratégique de notre Plateforme est le changement de mentalité de nos concitoyens, vers moins de fatalisme et de superstitions, vers plus de rationalité et de créativité ».

A. Kalambry

