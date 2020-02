Le bouillant et très dynamique président des jeunes de l’ADP-Maliba, Cheick Oumar Diallo alias COD, n’est plus dans la course pour les élections législatives du 29 mars prochain en commune V du District de Bamako.

Selon nos informations, l’homme a fait preuve d’une élégance à nulle autre pareille. Désigné à l’unanimité par les membres de la section V du parti, Cheick Diallo a accepté renoncer à ses ambitions de devenir député au profit d’une femme. Un acte qui l’honore à plus d’un titre. Une décision d’autant plus difficile qu’à l’origine, ce sont les militants eux-mêmes qui ont réclamé sa candidature.

De l’avis des observateurs, la candidature de COD était la meilleure de la Commune V. C’était une élection qui lui était presque acquise, au regard de l’engouement et de la forte mobilisation que sa candidature avait suscités dans la commune. C’est pourquoi, son désistement a surpris plus d’un.

En effet, le jeune homme avait déjà mûri un plan en béton pour fédérer le maximum de soutiens possibles autour de sa candidature. Il avait pour cela réussi à regrouper une quinzaine de partis autour de sa candidature.

Les gens ne comprennent pas et se posent plusieurs questions. Comment un parti comme l’ADP Maliba, 3e force politique de la présidentielle de 2018, peut sacrifier sa tête de liste librement choisie par les militants pour le simple plaisir de s’allier à d’autres ?

Ce qui est sûr, COD était, selon nos informations, dans une dynamique similaire à celle qui a porté Obama à la tête des USA. Un “Yes we can” à la malienne. Il était prêt à couper le sommeil à plus d’un.

Dans sa dernière déclaration, COD a annoncé qu’il restait derrière le parti et que son choix de se désister était libre et sans contrainte. Encore un geste qui prouve son humilité et son sens des responsabilités.

Anne Marie Soumouthéra

