C’est désormais officiel : Adama Saye s’est lancé dans la course aux élections législatives en commune VI sous les couleurs du parti Mouvement pour le Mali (MPM), en alliance avec l’APR. La commune VI a accueilli cette nouvelle avec beaucoup de joie. Car le jeune opérateur économique, Adama Saye, n’est plus à présenter dans cette circonscription. Ses nombreuses actions de développement l’ont rendu populaire.

Connu pour sa générosité, le combat de M. Adama Saye est multidimensionnel. D’abord : défendre les droits des pauvres ou des causes difficiles. Son combat c’est d’intervenir en faveur des personnes victimes de spéculation foncière dans ladite commune. Selon lui, « par méconnaissance du droit coutumier, beaucoup de décideurs violent les droits des propriétaires de terres. » Généralement, ce sont des gens qui n’ont pas les moyens pour faire face à la justice.

Autrement dit, dans le domaine du litige foncier, « je défends les pauvres ». Parce que cette couche est généralement victime tous les temps. « Nous constatons en commune VI et dans plusieurs procès litigieux, le verdict est rendu en défaveur des pauvres ». C’est pourquoi « je prends en main ce type de dossiers pour donner le sourire à ces gens. »

Pour ce faire, dit-il, « j’ai un riche carnet d’adresse d’anciens et nouveaux décideurs y compris dans l’administration publique ainsi qu’à la justice, qui me facilite ce travail. Et puis, nous menons des enquêtes auprès des villages environnants, les chefs de village, les notables, des propriétaires de terres, des préfets, maires et autres personnes de ressource afin d’identifier le vrai propriétaire de la parcelle ou du champ. Après cette enquête de proximité, j’engage une procédure judiciaire pour remettre les parcelles ou les champs à qui de droit. » Par ailleurs, M. Saye mène des batailles judicaires jusqu’à l’obtention de la liberté provisoire pour des innocents en détention.

Très jeune et plein d’ambitions, M. Saye a entamé sa carrière politique au sein du CNID-FYT. Il démissionne après une dizaine d’années avec d’autres camarades à l’instar de Me Demba Traoré pour l’URD. Durant ce temps, « nous avons emménagé plusieurs routes et mené beaucoup d’actions de développement dans la commune VI. » Il quitte l’URD pour soutenir le candidat IBK pour sa réélection à la magistrature suprême. Chose faite et pari gagné !

Un homme convaincu et défenseur farouche des idéaux du président IBK. M. Saye nous explique les raisons qui l’ont poussé à se présenter à la députation du 29 mars 2020.

« Je veux un changement de mentalité, d’attitude et de comportement des députés à l’Assemblée nationale. À l’hémicycle, il faut s’exprimer dans la langue largement parlée au Mali. Ils sont la bouche et l’oreille du peuple.

Après les sessions plénières, ils doivent faire obligatoirement, comme indiquent les textes, la restitution à leur base. Ils sont combien aujourd’hui à honorer cet engagement aux législatures précédentes ? C’est pourquoi, ils votent souvent des lois qui vont à l’encontre des besoins des Maliens ».

Selon lui, le changement est très important dans l’accomplissement de leur mission. Et « ceci permettra à la population de participer à la gestion de la chose publique », dira-t-il. Dans le contexte actuel du pays, « il faut des députés sérieux et qui aiment la patrie », a-t-il ajouté.

Selon Adama Saye, « je me lance dans cette course à l’hémicycle pour trouver les solutions aux problèmes quotidiens dans ma circonscription. Il s’agit des problèmes fonciers, la délinquance et le banditisme ». Pour y arriver, « je lutterai contre la floraison anarchique des maisons closes et les bars. Ces espaces attentent sérieusement à nos bonnes mœurs. »

Puis, « je me battrai pour le développement durable, la construction d’infrastructures routières dans ma commune et partout au Mali. Nos routes sont presque impraticables, souvent pour se rendre au service, il faut des heures et des heures. Parce que les bouchons rendent l’accès difficile. Je lutterai contre la cherté du coût de l’électricité et de l’eau. Il est grand temps que les perturbations dans la fourniture de l’électricité et de l’eau cessent partout au Mali » s’indigne-t-il.

Le candidat Adama Saye dira que le conflit communautaire au centre du Mali est créé par l’Etat, et il est le seul à pouvoir le résoudre. Une fois élu, « je lutterai énergiquement pour la résolution définitive de cette crise qui ne cesse d’enregistrer des victimes au quotidien » promet-il.

Aminata K

