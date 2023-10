En désaccord avec employeurs sur le délai de la transition : Le PM Choguel va-t-il rendre le tablier ?

Cette question taraude les esprits depuis le report de la date retenue dans le chronogramme pour tenue de la présidentielle devant sonner la fin de la transition. Pour des raisons liées notamment aux fichiers du Ravec, dont le mot de passe serait «pris en otage par une société française», les autorités de transition ont décidé de renoncer à toutes les autres échéances prévues dans le chronogramme, au mépris notamment de la mise en garde du chef de gouvernement. Il y a de cela deux mois, en effet, Choguel K Maiga conseillait à ses employeurs de savoir partir à temps avant d’être chassé. C’était lors d’une apparition devenue virale sur les réseaux sociaux. Celui qui tenait jusqu’ici le rouleau compresseur de la propagande sifflait ainsi le tarissement du narratif patriotique, en laissant entendre par la même occasion que le discours patriotique doit laisser la place à des actes plus concrets, au risque de provoquer la lassitude des Maliens et de retourner leur sympathie. «Il vaut mieux travailler et quitter à temps avant d’être renvoyé», avait lancé le Premier ministre, en étayant son propos par la nature périssable de la rhétorique nationaliste ainsi que par la tendance des masses et soutiens politiques à s’en lasser au profit des besoins sociaux les plus vitaux.

On peut en déduire, en définitive, que Choguel Maiga n’a jamais agréé une nouvelle prorogation du délai de la transition, par crainte d’être chassé par ceux-là mêmes qui lui avaient applaudi sur la mystique Place de l’indépendance. Avec cette prorogation qui ne fait pas l’unanimité au sein de la classe politique, la question est de savoir si le PM de la rectification, pour des questions de principe et de conviction, a déjà jeté l’éponge. Rien n’est moins sûr, même si ça sera une première qu’un certain Choguel démissionne d’un poste aussi juteux que stratégique comme celui de Premier ministre. Sauf qu’en étant en rupture de ban avec ses employeurs, qui ne le consultent pratiquement plus, à en croire nos sources, le chef du Gouvernement pourrait sauter sur le dernier recours pour se faire une nouvelle virginité au sein de la classe politique désormais prête à en découdre avec les militaires sur le respect du chronogramme électoral. C’est du moins ce que laisse croire, le silence de Choguel et de sa formation politique, le MPR, depuis l’annonce de cette énième prorogation.

Amidou Keita

