Au regard de la situation socio-politique du pays, le Pôle politique du consensus (PPC) manifeste son adhésion aux actions du nouveau gouvernement, dirigé par le Dr Boubou Cissé et en appelle aux maliens, tous bords confondus à en faire autant.

Les animateurs de ce regroupement politique, ont tenu le week-end dernier, un meeting d’information, pour éclaircir leur position à leurs militants face à la gouvernance actuelle du Mali. C’était au CRES de Badalabougou, sous la présidence de Jeamile Bittar, président du regroupement, en présence de Cheick Sidy Diawara, représentant le Premier Ministre.

Ce meeting d’information a offert l’occasion au PPC d’inviter ses militants à la base à soutenir les actions prioritaires du nouveau gouvernement qui s’est donné comme mission de stabiliser le pays, d’organiser un dialogue inclusif, de tenir des concertations en vue de réviser la Constitution etc.

Vu l’état actuel du pays et la nécessité d’un rassemblement de tous les fils et filles autour de ce qui nous unit, qu’est le Mali, Jeamille Bittar et ses colistiers ont jugé opportun d’adhérer aux différentes actions gouvernementales, allant dans ce sens. Pour le président du PPC, l’accord politique de gouvernance, initié par le Premier Ministre, sous la vision du Président de la République, est une initiative à saluer dans la mesure où notre pays peine à retrouver la paix et la stabilité. Ce faisant, le PPC se propose de soutenir Boubou Cissé pour le reste des défis à relever.

Quant à la question à la prorogation du mandat des députés, le PPC pense que cela est nécessaire, dans la mesure où le dialogue national inclusif pointe à l’horizon. Pour ce faire, il faut un regroupement des élus de la nation, puisque dans ce processus, leur rôle très important pour conduire les débats à l’hémicycle.

Jeamile Bittar, n’a pas manqué de rappeler que le pays a besoin de tous ses fils et filles, après plusieurs années de crises. Et en cela, il voit le PPC comme étant l’une des solutions idoines, permettant d’instaurer un dialogue national inclusif entre les maliens.

De l’avis du PPC, la révision de la Constitution est une nécessité pour notre pays, car nous avons beaucoup évolué avec le temps et cette loi fondamentale doit aussi s’adapter à cette évolution.

C’est pourquoi le Pôle Politique du Consensus soutient sans faille ces actions prioritaires enclenchées par le gouvernement Boubou Cissé. Il reste et demeure convaincu que seul le dialogue inclusif permettra à l’ensemble des maliens de souffler dans la même trompète.

A rappeler que ce regroupement est composé de plus d’une vingtaine de formations politiques qui ne sont ni de la majorité et ni de l’opposition, mais qui ont pour unique objectif “le Mali “.

Diakalia M Dembélé

Commentaires via Facebook :