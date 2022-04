Rien ne va plus entre la section Adema de Koulikoro et le tout nouveau président du parti, Marimantia Diarra. Plusieurs secrétaires généraux l’accuse de s’ingérer dans la gestion de la dite section avec la bénédiction de la coordination de Koulikoro afin d’influer sur les décisions de la section de la cité du Méguetan.

maliweb.net – Ils étaient près d’une dizaine de secrétaires généraux de la grande section de Koulikoro devant la presse, le samedi dernier, pour exprimer leur rejet de l’attitude adoptée par certains membres de la coordination de Koulikoro et du comité exécutif de l’Adema. Ceux-ci accusent certains responsables du parti de l’Abeille d’ingérence.

Tout serait parti, selon eux, à la veille du récent congrès ordinaire de l’Adema lorsque la décision a été prise par le comité exécutif du parti de renouveler toutes les instances du parti. Ce faisant, la section de Koulikoro a entamé la mise en place des comités et des sous-comités en envoyant les délégués pour superviser le renouvellement de toutes les instances.

Cette étape terminée, selon le récit de Mme Cissé Zeinab Haïdara, la section a adressé une demande au comité exécutif du parti à Bamako pour qu’à son tour qu’il délègue des superviseurs pour assister au renouvellement de la section mère de Koulikoro conformément aux textes du parti. A la grande surprise des membres de la section, cette demande est restée lettre morte privant ainsi la section de délégués au congrès du parti qui a vu l’élection de l’actuel président de l’ADEMA, Marimantia Diarra. Constatant un nouveau changement à la tête du parti, la section dit avoir adressé une nouvelle correspondance au C.E de l’Adema qui est restée sans suite. Au même moment, rapportent les conférenciers, en lieu et place des responsables de la section, des émissaires du comité exécutif du parti sillonnent plusieurs localités de la circonscription électorale de Koulikoro pour superviser la mise en place des comités et des sous-comités parallèles. « En réponse à notre lettre, il nous a été notifié que des plaintes sont portées contre la section par des sous-secrétaires généraux qui disent contester la section », explique Mme Cissé Zeinab Cissé, membre de la section de Koulikoro, poursuivant qu’après vérification, les enquêtes ont révélé que les auteurs de la plainte ne sont pas membres du parti en encore sous-secrétaires généraux. « Les enquêtes de la commission de discipline du parti ont permis de corroborer ces vérifications et de recommander des superviseurs à la disposition de la section pour son renouvellement », martèle –t- elle.

Toujours selon les conférenciers, ces membres du C.E et de la coordination de Koulikoro qui veulent installer un nouveau bureau agissent sous leur influence constatant leur échec ont inventé une nouvelle stratégie qui consiste à dire que « des sous-secrétaires généraux et des conseillers municipaux de la région sont opposés à la tenue de la conférence de section ». Pire, disent-ils, avec la bénédiction du Président national du parti, ils ont décidé de façon unilatérale que c’est la coordination de la région de Koulikoro qui va organiser la conférence de section en excluant le secrétaire général des réunions du parti. Devant les protestations du ségal du parti, les conférenciers témoignent que le président Marimantia Diara a menacé ouvertement le secrétaire de la section en ces termes : « Vous acceptez cette option ou vous démissionnez du parti ». La section dénonce aujourd’hui cette ingérence du Président de l’ADEMA et ces complices de la coordination qui, selon Mme Cissé Zeinab Haïdara veulent placer des hommes à la tête de la section auxquels ils pourront dicter leur volonté lors de la désignation du candidat du parti à la présidence qui profile à l’horizon. Pour elle, ce complot orchestré contre le secrétaire général de la section de Koulikoro fait suite à son soutien au mouvement de contestation du M5-RFP contre feu régime d’IBK et son attachement au choix d’une candidature interne au sein de l’ADEMA. «La section a soutenu le M5-RFP parcequ’elle a été trahie par le camp IBK lors du choix des candidatures des législatives de mars –avril 2019. Egalement, son ségal est un adepte ou partisan d’une candidature interne à la présidentielle », ajoute-t-elle.

Aujourd’hui, les dizaines de secrétaires généraux qui ont pris part à cette conférence de presse disent être convaincus que ce sont des ennemis du parti au niveau national qui s’organisent à déstabiliser leur section en complicité avec les militants d’autres partis. « Ce sont ces mêmes personnes qui ont vendu, trahi, méprisé le parti avec la complicité du président et certains membres du comité exécutif en mettant en place des structures parallèles contre la volonté des vrais militants du parti », relève la déclaration finale des conférenciers, qui dénoncent cette machination à vouloir recourir « aux faux et usages de faux » en violation totale des textes du parti. Pour eux, les textes de l’Adema n’autorisent pas le comité exécutif encore moins la coordination de Koulikoro à se substituer aux responsables de la section de Koulikoro pour mettre en place un comité ou un sous-comité. En riposte à cette ingérence, ils disent rester déterminer à recourir aux moyens légaux pour déjouer ce complot orchestré contre la section.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

