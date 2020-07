Koulouba: Une rencontre pour la forme entre IBK et le M5 – RFP

La rencontre tant attendue entre le président de la République Ibrahim Boubacar Keita et le Mouvement du 5 Juin – Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) a eu lieu, ce dimanche 05 juillet, au Palais de Koulouba. Une « brève rencontre » qui semble avoir été initiée pour la forme.

-Maliweb.net- Les fruits n’ont pas tenu la promesse des fleurs. A en juger par les réactions des leaders du Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP), la rencontre avec le président Ibrahim Boubacar Keita a été un échec. Aux dires d’Adama Ben Diarra qui a tenu un meeting dès son retour de Koulouba, le président était «encore dans les promesses (les « inch’Allah»)». «Il nous a fait comprendre que nous n’étions pas à sa hauteur pour discuter avec lui et qu’il fallait discuter avec Bocary Tréta», rapporte Ben Le Cerveau devant des jeunes enflammés par son compte rendu.

Plus solennel dans son débriefing, mais visiblement troublé par sa rencontre avec son ancien patron, l’ancien ministre Choguel Kokalla Maïga, qui s’est planté à deux reprises sur la date de la rencontre, a indiqué le président de la République a invité le M5-RFP a discuté avec les partis qui soutiennent l’action gouvernementale autrement dit la majorité présidentielle. Autre chose: le président a rappelé que tout est mis en œuvre pour le retour de l’honorable Soumaïla Cissé.

Intégrer le gouvernement d’union nationale

Dans l’heure qui a suivi la rencontre de Koulouba, le Mouvement du 5 Juin – Rassemblement des Forces Patriotiques a rendu public un communiqué dont le ton désobligeant n’échappe à personne. Le mouvement dit avoir rencontré IBK. «Lors de cette brève rencontre, Monsieur Ibrahim Boubacar KEITA a continué à faire la sourde oreille et preuve de mépris envers le Peuple malien», indique le communiqué. Et d’ajouter: «M. KEITA a royalement ignoré toutes les demandes et mesures contenues dans le «Mémorandum» du 30 juin 2020 ».

Les minutes de la rencontre à Koulouba ont été publiées aussi par le service de Communication du palais présidentiel. «Je respecte les positions exprimées par vous et là-dessus, je vous invite à continuer et approfondir les échanges avec la majorité présidentielle», a affirmé le président IBK selon le communiqué de Koulouba. Le Chef de l’État, ajoute le communiqué, a également renouvelé l’invitation au M5 «d’intégrer le gouvernement d’union nationale qu’il propose et dont la formation urge».

A l’analyse de cette rencontre, il semble que le président IBK a finalement retiré sa main tendue. Et cela au moment où le M5-RFP semblait décider à la saisir. Aucun élément nouveau n’est sorti de cette rencontre pour le moins «stérile». D’abord parce que le dialogue entre la majorité et le M5-RFP était déjà en cours. Ensuite, la proposition au M5-RFP d’intégrer le gouvernement d’union nationale montre que le président semble résumer la lutte du M5-RFP à un problème de portefeuilles ministériels. Décidé à sortir les muscles, le M5-RFP maintient sa mobilisation du vendredi 10 juillet prochain.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

