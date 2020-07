Mali : La première réunion du Conseil de cabinet après la nomination d’un gouvernement restreint

Le Premier ministre, Dr Boubou Cissé a présidé ce mardi 28 juillet 2020, la première réunion du Conseil de cabinet depuis la nomination hier par le Président de la République SEM Ibrahim Boubacar Keita d’un gouvernement restreint.

Rappelons que depuis le 11 juin 2020, le Chef de l’État avait déjà renouvelé sa confiance au Dr Boubou Cissé en le reconduisant dans ses fonctions de Premier ministre.

A l’entame de son propos, le Chef du Gouvernement, au nom du Président de la République, a félicité les ministres composant le gouvernement restreint et les a remerciés pour avoir accepté de relever le défi dans un contexte si particulier.

Le Conseil a identifié les axes prioritaires de cette première équipe réduite chargée entre autres de mener des consultations en vue de la composition d’un gouvernement d’union nationale, conformément à la volonté du Chef de l’Etat, aux recommandations de la CEDEAO et aux exigences du moment.

Ces axes concernent notamment la mise en place d’un Gouvernement d’union nationale plus élargi, susceptible d’assurer la gestion rapide de la crise sociopolitique qui secoue le pays, en apportant des réponses concrètes et immédiates aux revendications sociales. Et cela, toujours conformément aux recommandations de la CEDEAO et dans le respect de notre Constitution.

Etaient présents à ce premier Conseil , le Général Dahirou Dembélé, reconduit au poste de ministre de la Défense et des Anciens Combattants, Boubacar Alpha Bah, également reconduit au poste de ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Tiébilé Dramé, reconduit au poste de ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Me Kassoum Tapo, nouveau ministre de la Justice, Garde des Sceaux et le Général de Brigade M’Bemba Moussa Keïta, nouveau ministre de la Sécurité et de la Protection civile.

A la fin de la rencontre, le Premier ministre a fait une déclaration à la presse dans laquelle il a salué le mérite et l’esprit de patriotisme des hommes qui forment désormais la nouvelle équipe réunie autour de lui. Ces personnes qui jouissent de la confiance du Chef de l’État et de la sienne propre, sauront renouer le dialogue entre Maliens afin de parvenir à la réconciliation voulue par toutes les parties.

CCRP – Primature

