La question sécuritaire demeure la préoccupation prioritaire du peuple malien, selon le président de transition

“La question sécuritaire demeure la préoccupation prioritaire du peuple malien”, a martelé le président de transition malien, le colonel Assimi Goïta, dans un message à la nation prononcé samedi soir à l’occasion du 64e anniversaire de l’indépendance de son pays.

Selon lui, la célébration du 64e anniversaire de l’indépendance du Mali “revêt une signification toute particulière” alors que le pays est engagé dans “la reconquête de sa véritable souveraineté”. Il a indiqué que la fête nationale serait célébrée cette année dans un “contexte marqué par la grande opération stratégique de reprise du terrain” menée par les Forces armées maliennes (FAMa) et visant à “restaurer l’intégrité territoriale du pays et à le débarrasser définitivement de la menace terroriste”.

“Les attaques terroristes survenues le mardi 17 septembre dernier nous rappellent une fois de plus l’impérieuse nécessité de demeurer vigilants et de maintenir une posture opérationnelle exemplaire en toutes circonstances”, a indiqué le président de transition.

Mardi dernier, des attaques terroristes ont visé l’Ecole de la gendarmerie nationale et la “Base 101” de l’Armée de l’air au niveau de l’aéroport international de Bamako, situé en périphérie de la capitale malienne.

Le président de transition malien a aussi profité de l’occasion pour souligner les efforts constants des FAMa pour sécuriser le pays face à la menace terroriste, ainsi que leur professionnalisme dans la reprise de territoires stratégiques.

Les Forces de défense et de sécurité du pays ont mené “des opérations de stabilisation et de reconstruction” dans les régions reprises, permettant ainsi le retour progressif des services publics, des écoles et des infrastructures essentielles. Ces “succès remarquables” sont le fruit de la coordination des opérations militaires et du redéploiement des forces à Ber, Tessalit, Anefis, Kidal et Aguelhoc.

Le président de transition malien a également annoncé la mise en place d’une coopération régionale accrue, notamment à travers la mutualisation des capacités avec la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).

“Le Burkina Faso, le Mali et le Niger incarnent la renaissance d’une Afrique qui se libère et invente son unité et son développement sur de nouvelles bases”, a-t-il défendu.

Publié le dimanche 22 septembre 2024 | Xinhua

