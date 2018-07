Le président d « ’Ensemble Pour le Mali » (EPM), Dr Bocar Tréta à la tête d’une forte délégation a rencontré, le mardi 3 juillet 2018 au siège de la Chambre des Mines du Mali (CMM) sis à l’ACI à l’immeuble du cinquantenaire. L’objectif de la rencontre était de demander les acteurs miniers de soutenir le président sortant en vue de sa réélection pour son second. En plus du Dr Tréta, étaient présents à cette grande réunion Abdoulaye Pona, président de la CMM, Makan Moussa Sissoko, Adéma-PASJ, Mamadou Kassa Traoré, EPM, Abdoulaye Bamba CE Adéma et Mamadou Lamine Sylla EPM. Ont également pris part à ce rendez-vous les représentants des artisans miniers de Kayes, des femmes minières du Mali, des comptoirs d’achats et d’exportation d’or, des opérateurs miniers, etc. La cérémonie a été marquée par trois temps forts, à savoir les interventions, la visite des locaux du siège de la CMM et le cocktail offert la chambre des Mines. Chacun de ses représentants ont pris la parole tour à tour pour saluer et dire la bienvenue chez eux aux membres de l’Ensemble Pour le Mali (EPM). Ils ont apprécié la qualité de leaders et le sens élevé de responsabilité du président de la CMM, Abdoulaye Pona. Ils ont ajouté qu’ils suivront leur président et le consigne de vote qu’il donnera pour l’élection présidentielle du 29 juillet sera suivie à la lettre. « Nous soutenons la candidature SEM Ibrahim Boubacar Keita pour un second mandat à la tête de notre pays » disait le président de la CMM, Abdoulaye Pona avant d’ajouter que la présence des présidents de toutes les délégations régionales de la CMM et des présidents des associations faitières des mines est la preuve de notre engagement pour le Mali et aux côtés de SEM El Hadji Ibrahim Boubacar Keita pour sa réélection à la magistrature suprême du Mali dès le soir du 29 juillet 2018. Aux dires du président de la CMM, c’est la première fois qu’un homme politique du rang de Tréta nous fait ainsi l’honneur de venir jusqu’à nous, dans nos locaux pour s’enquérir de nos préoccupations qui sont nombreuses et diverses. De ce fait, le président Pona a souhaité à la délégation du Dr Tréta une cordiale et chaleureuse bienvenue. Et d’ajouter que le monde minier malien partage les ambitions légitimes du président Bocar Tréta d’un Mali en paix, réconcilié avec lui-même et avec tous les enfants. Il a poursuivi en disant que le secteur minier malien est aujourd’hui le plus grand pourvoyeur en ressources au budget d’Etat. Les Mines sont le secteur dans lequel le Mali a enregistré ses meilleures performances économiques au cours de ces 20 dernières années. Le secteur de la mine est celui qui a attiré la plus grande part des investissements privés réalisés au Mali. Aujourd’hui, explique le président Pona, notre souci premier est d’avoir enfin un pays apaisé où fait bon d’investir encore et toujours. Car, souligne-t-il, comme on le dit : l’argent n’aime pas de bruit.

