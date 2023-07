C’est un ingénieur d’agriculture et du génie rural de classe exceptionnelle qui prend la tête du ministère de l’Agriculture. Lassine Dembélé, né vers 1958 à Gouendo dans le Cercle de Baraouéli (Ségou), a pris service à la Fonction publique le 29 octobre 1983.

C’est dans son Gouendo natal qu’il a décroché son certificat d’étude primaire (CEP) en 1972 avant d’intégrer successivement l’école du Quartier administratif de Ségou et le lycée régional de la même ville. Ses études à la Cité des balanzans sont sanctionnées en 1978 avec le baccalauréat en sciences biologiques.

Ce parchemin lui ouvre les portes de l’Institut polytechnique rural de Katibougou (IPR). Lassine Dembélé y obtiendra en 1982 son diplôme d’ingénieur d’agriculture et du génie rural avec mention Bien. Plus tard, en 2007, il fréquentera le Centre régional Agrhymet-Niamey où son nom reste gravé dans les annales pour avoir été le major de la 1ère promotion des masters.

Le nouveau ministre de l’Agriculture a fait ses premiers pas de fonctionnaire à l’Opération de développement intégré du Kaarta (ODIK) à Nioro du Sahel. Premier poste occupé : coordinateur des activités de recherche en milieu paysan. Puis, en 1987, il devient conseiller culture au secteur agricole de Diéma et ensuite coordinateur de l’équipe pluridisciplinaire de Dioumara de 1988 à 1989. Lassine Dembélé est alors promu chef du volet gestion des terroirs villageois de l’ODIK, puis chef de la section aménagement du terroir et gestion eau de 1991 à 1995.

Lorsqu’il quitte l’ODIK, il arrive au Centre d’apprentissage agricole de Samé (Kayes), où il dispense des cours entre 1995 et 1997. Le désormais ministre de l’Agriculture a aussi servi le Projet de réhabilitation du périmètre irrigué de Baguinéda (1997-2000) et l’Office du périmètre irrigué de Baguinéda (OPIB) dont il deviendra le directeur général adjoint de juillet 2008 à avril 2015. L’ingénieur fut également directeur général de l’Office riz Mopti (juin 2016-mars 2018), secrétaire général du ministère du Développement rural (février 2018-septembre 2021). Et depuis décembre 2021 jusqu’à sa nomination, il était le directeur général de l’Office de développement rural de Sélingué (ODRS).

Tout au long de sa carrière, le nouveau ministre de l’Agriculture a suivi plusieurs stages de perfectionnement en Inde (mars à novembre 1986), au Sénégal (décembre 1986), égypte (mai à septembre 2000) et en Côte d’Ivoire ( août 1998). Son étape en Inde portait sur l’étude des systèmes de production agricole alors que celui effectué au Sénégal concernait l’aménagement concerté des terroirs villageois. En Égypte, il a été formé aux techniques culturelles du riz et à la technologie du riz. Et en Côte d’Ivoire, il a acquis de nouvelles connaissances en matière de gestion des projets agricoles.

Lassine Dembélé a également favorisé des sessions de formation sur l’outil informatique, l’analyse des projets d’initiative locale, la gestion d’entreprise.

Marié et père de neuf enfants, le ministre Dembélé parle français, anglais et bamanankan. Il est chevalier de l’Ordre national.

Rédaction Bailleur

