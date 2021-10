Le flirt Bamako Moscou met Macron en rage

Ils sont maintenant au fiançailles s’insurge un diplomate évoquant les négociations en le gouvernement malien avec les paramilitaires Russes du groupe Wagner. Si les hauts fonctionnaires du quai d’Orsay mesurent encore leurs propres ce n’est pas le cas de Macron. Déjà furieux d’avoir appris, au début de l’été, que les relations des Maliens avec ces mercenaires se poursuivaient agréablement, le le président n’était pas au bout de ses peines

Le 30 septembre, par exemple un Antonov 124 russe s’est posé sur l’aéroport de Bamako avec, à son bord, quatre hélicoptères d’attaque MI 171 destinés à l’armée malienne. Sur le tarmac, le Colonel Sadio Camara ministre de la défense étai aux anges, comme l’atteste son discours dans lequel il se présente comme le ” porte parole du président Malien. Extrait : l’extrême rapidité de l’exécution de ce contrat montre la fiabilité et le sérieux dans notre partenariat qui nous a toujours donné satisfaction”.

C’est peut-être dire qu’à Paris ces roucoulades ont fait grincer les dents, d’autant que les russes ont vendu ces hélicos à prix d’ami et livré en même temps sans les facturer, une centaine de tonnes d’armements divers. Cinq jours auparavant, à New York la crise Franco malienne avait éclaté au grand jour, le 25 septembre intervenant à la tribune de l’ONU, Choguel Maiga premier ministre malien se permet comme on le dit à l’Elysée d’accuser la France et son président d’abandonner le Mali en plein vol ” . Des lors Macron ne se retient plus. En témoignent les entretiens qu’il accorde aux journalistes du monde de France Inter et RFI ou les termes qu’il emploie lors de la rencontre avec une dizaine de jeunes durant le sommet Afrique France organisé à Montpellier . Sans aucun chef d’état invité à part lui.

Échanges ultra violents

Florilège le premier ministre malien est l’enfant de deux coups d’État’ et ses propos sont honteux. Mieux cela déshonore un gouvernement dont la légitimité est nulle” et la fête continue si les militaires français n’étaient pas présents” il n’y aurait plus un seul gouvernement en place au Sahel” parfois adoptant un ton paternaliste frisant l’insulte, Macron demande que” l’état revienne au Mali dans les régions qu’il a abandonnées avec sa justice, ses enseignants et sa police. Puis de conclure” la France n’a pas vocation à rester dans la durée au Mali. Pas faux mais à en croire un conseiller Élyséen, on ignore sans doute le meilleur de Macron’ . En privé ses colères contre les chefs maliens sont d’une violences incroyables.Échec, pourtant. L’agressivité présidentielle n’a pas jusqu’à présent convaincu les maliens de rompre avec la société Wagner et son patron Evgueni Prigojine, un ancien truand devenu milliardaire qui a ses entrées au Kremlin. Pour ce qui concerne le Mali, son tarif s’élève à quelques 9 millions d’euros par mois , auxquelles s’ajouterait si le gouvernement y consentait la possibilité d’avoir accès aux ressources minières du pays, le manganèse et l’or.

Claude Angeli

canard enchainé

