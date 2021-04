Le Premier ministre, Moctar Ouane, à propos de la transition : «Les délais sont tenables si chacun de nous y met du sien en oubliant les desseins inavoués au profit d’un Mali qui gagne »

Le Premier ministre, Moctar Ouane, chef du gouvernement, a convié, le lundi 26 avril 2021, les représentants des médias, à une cérémonie de rupture collective de jeûne à la Primature sise à la Cité administrative de Bamako, une occasion saisie par le chef du gouvernement, autour d’un repas, pour évoquer les sujets d’actualité. « La tenue des élections est la principale aune à laquelle la Transition sera jugée à la fin du parcours. Les délais sont-ils tenables ? Oui, si chacun de nous y met du sien en oubliant les desseins inavoués au profit d’un Mali qui gagne. Oui, si les défis, au lieu de nous faire peur, nous motivent et nous servent d’éperon. Oui, si nous ne pensons pas à la prochaine élection, mais à la prochaine génération de Maliens, nos descendants…», a déclaré Moctar Ouane. En outre, il a précisé que la conférence sociale voulue aura lieu le mois prochain.

Outre le chef du gouvernement, Moctar Ouane, d’autres membres du gouvernement ont pris part à cette rupture collective du jeûne, dont le Ministre des Affaires religieuses et du Culte, Dr. Mahamadou Koné, le Ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Mohamed Salia Touré, Porte-parole du gouvernement, le Ministre de la communication et de l’économie numérique, Dr. Hamadoun Touré, des membres du cabinet de la Primature, du Président de la Maison de la Presse, Bandiougou Danté, et d’autres personnalités. Dans un bref discours face à la presse, le Premier ministre, Moctar Ouane, a fait savoir que la cadence de la Transition commence à s’accélérer.

Avant d’ajouter que l’immobilisme dont certains se gaussaient, il n’y a guère, est devenu une rengaine éculée. « Dans le même élan, les partis politiques et les forces vives de la nation ont rejoint notre équipe pour un Mali qui se relève, reléguant ainsi, à l’arrière-plan, les préoccupations idéologiques, la course au pouvoir ou, plus prosaïquement, l’intérêt personnel. Avec leur concours, à leur demande et grâce à leur audace politique, le Comité d’orientation stratégique a été porté sur les fonts baptismaux le 31 mars dernier et son architecture achevée. Ses membres sont désignés et il me plaît de constater que votre faîtière est représentée. Avec ce Comité, nous allons prouver le mouvement en marchant », a-t-il dit.

De même, ajoute-t-il, le chronogramme électoral a été publié suite à des consultations initiées en novembre et décembre 2020 avec la classe politique par le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation. « La tenue des élections est la principale aune à laquelle la Transition sera jugée à la fin du parcours.

Les délais sont-ils tenables ? Oui, si chacun de nous y met du sien en oubliant les desseins inavoués au profit d’un Mali qui gagne. Oui, si les défis, au lieu de nous faire peur, nous motivent et nous servent d’éperon. Oui, si nous ne pensons pas à la prochaine élection, mais à la prochaine génération de Maliens, nos descendants. Oui si, au lieu d’être inhibitrices, nos vertus nous donnent des ailes et nous arment de courage. Oui, si nous substituons l’ambition à la témérité. Nous pouvons tenir le délai imparti si nous demeurons fidèles à l’engagement solennel du Président de la Transition, Chef de l’Etat, Bah N’DAW, lors de son investiture, le 25 septembre 2020 », a déclaré Moctar Ouane.

Selon lui, le chronogramme électoral, tel que publié, est conforme à la Charte, mais également à la loi électorale actuellement en vigueur. «Il est le dernier et sixième axe du Plan d’action du gouvernement. Il faut dire haut et fort qu’il n’est pas le seul chantier sur lequel travaille le Gouvernement », a-t-il dit. Pour Moctar Ouane, chaque département ministériel, en ce qui le concerne, concourt à la réalisation, dans les délais, des réformes politiques et institutionnelles, avec un double esprit d’engagement et de collégialité, car les réformes sont une œuvre transversale et chacun doit y jouer sa partition. «Dans notre quête de sérénité dans les relations entre employeurs et employés, la conférence sociale voulue aura lieu le mois prochain, montrant notre confiance que le dialogue est la seule et unique voie pour surmonter nos malentendus passagers. Nous aurons l’occasion d’en parler plus longuement au cours des prochains jours », a précisé le chef du gouvernement malien. Enfin, le premier ministre dira que rien de grand et de durable ne peut se faire sans les Hommes et les Femmes de médias.

Aguibou Sogodogo

