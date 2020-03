L’organisation d’un scrutin, par les temps qui courent, exige des mesures exceptionnelles. Le dispositif sanitaire dressé contre le Covid-19 au centre de vote de l’école « AB côté marché de Sébénicoro » rappelait la singularité du contexte dans lequel se tenaient ces joutes électorales. C’est ici que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a glissé son bulletin dans l’urne du bureau n°14. Et son épouse, Mme Keïta Aminata Maïga, a voté au même moment dans le bureau n°18.

Le couple présidentiel venait ainsi d’accomplir, à 10 heures précises, son devoir citoyen, après s’être soumis aux mesures sanitaires. L’accès au centre était en effet conditionné au lavage des mains. Les agents de sécurité déployés à l’entrée principale du centre y veillaient scrupuleusement, alors qu’un deuxième cordon appliquait le gel désinfectant sur les mains des électeurs. Et dans chacun des 25 bureaux qui composent ce centre, les agents électoraux portaient des gants et des masques.

Après avoir voté, un «acte de foi» qu’il a accompli avec un «bonheur absolu», le président de la République rappellera que la démocratie garantit les droits des citoyens et leur donne la plénitude de leur souveraineté. Ainsi, a-t-il estimé, l’État se doit d’agir de sorte que la possibilité soit donnée aux citoyens de choisir ceux qui doivent parler en leur nom. «Grâce à Allah, le Tout-Puissant, cela a été possible», s’est félicité Ibrahim Boubacar Keïta, puisque «nous aurions pu nous trouver dans le pic de l’épidémie et que rien ne fut possible. Donc, a-t-il poursuivi, que cette fenêtre ait été ouverte pour que les Maliens s’y engouffrent est un bonheur que personne ne doit bouder».

