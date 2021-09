Les militants des sections de l’URD à Diéma et Kolokani à Me Demba Traoré : « Nous sommes contents de votre candidature, et vous avez nos bénédictions… »

De retour de Kayes où il a lancé sa candidature pour briguer le fauteuil du candidat de l’Union pour la République et la Démocratie (URD), choix qui sera fait en octobre prochain par le bureau national, Me Demba Traoré, a jugé nécessaire, de faire escale dans les sections URD de Diéma et de Kolokani, pour discuter avec les militants. Histoire d’échanger sur la vie actuelle du parti.

Reçu par les militants dans ces deux localités avec sa délégation, Me Demba Traoré, s’est réjouit de l’accueil réservé à son endroit. Par ailleurs, il a expliqué les raisons qui l’ont amené à Kayes. «Je viens de Kayes où j’ai été déclaré ma candidature pour être le porte étendard de l’URD à la prochaine élection présidentielle. Comme à Kayes, je suis venu vous informer de cette décision afin d’avoir vos bénédictions et prières. Je me suis porté candidat à la demande des camarades militants de l’URD et des amis qui ne sont pas dans des formations politiques. Je me présente pour défendre les idéaux que le défunt camarade Soumaila Cissé nous a laissés. Comme l’a dit le vice-président du parti, le Pr Salikou Sanogo, à son décès, que nous allons continuer le travail qu’il a commencé à l’URD pour le terminer. Nous n’avons pas le droit de décevoir sa mémoire, nous avons l’obligation de lui faire honneur. Nous ne devons pas faillir à cela. Et cela passe par l’union, le rassemblement, l’entente, la cohésion qui ont toujours prévalu au sein de notre parti au temps de feu Soumaila Cissé. Nous devons continuer dans cette dynamique pour préserver notre parti des problèmes», a expliqué Me Demba Traoré à ses camarades militants de Diéma et de Kolokani. Ces derniers se sont dits émus des informations données par Me Demba Traoré sur le parti. Cela, ont –il dit à Me Demba, nous a permis de comprendre, de souffler par rapport à tout ce qu’on entend et voit sur les réseaux sociaux. «Nous sommes rassurés maintenant», ont réaffirmé les différents intervenants à Me Demba Traoré et à sa délégation.

Sur sa candidature, les militants de ces deux localités se sont dits honorés de l’attitude humaine, humble, de Mme Demba Traoré dans tout ce qu’il pose comme acte, dans la vie courante.

Avant d’apprécier avec joie sa candidature. «Nous sommes contents, émus de votre candidature, et vous vous avez nos bénédictions pour que Dieu fasse de vous le choix du parti pour la conquête du pouvoir», ont-il dit.

Hadama B. FOFANA

