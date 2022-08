Les responsables du Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP) Mali Kura étaient face à la presse, le mercredi 03 août 2022, à la Maison de la presse (Bamako) pour expliquer les raisons de la mise en place d’une nouvelle direction du Mouvement. « La gestion solitaire ou clanique de la transition par le Premier ministre est devenue très clivante et contraire à l’esprit du M5-RFP de rassembler toutes les forces vives du Mali…Les militants du M5-RFP et le peuple malien sont profondément déçus de la poursuite des mauvaises pratiques de gouvernance. La rectification de la transition voulue par le Premier ministre a échoué », révèle la déclaration du M5-RFP Mali Kura lue par Me Mohamed Ali Bathily, ancien ministre.

Cette conférence de presse était animée par le président du comité stratégique du M5-RFP Mali Kura, Konimba Sidibé, en présence des autres responsables du M5-RFP Mali Kura comme Modibo Sidibé, Mohamed Ali Bathily, Mme Sy Kadiatou Sow, Cheick Oumar Sissoko, Boureima A Traoré, Nouhoum Doumbia, Kaba Diallo, Salim Makadji, Ousmane Doumbia. On notait également la présence de Mohamed Youssouf Bathily alias Ras Bath. Après l’exécution de l’hymne national du Mali et les mots de bienvenue du président Konimba Sidibé, la déclaration du M5-RFP Mali Kura a été lue par Me Mohamed Ali Bathily. Selon lui, le président du Comité stratégique du M5-RFP, devenu Premier ministre, est apparu plus soucieux de son pouvoir personnel que du changement. « Il s’est surtout illustré par la division au sein non seulement de son propre mouvement, mais aussi de l’ensemble de la classe politique, et voire, celle des institutions de la transition.

Pour pouvoir permettre à la fois au M5-RFP et au gouvernement de pouvoir se mobiliser totalement chacun pour la réalisation effective de leurs objectifs propres, certains membres du Comité stratégique du M5-RFP ont demandé à ceux désormais en fonction au gouvernement, d’accepter d’être remplacés. Contre toute attente, sous la direction de son président, le Comité stratégique, dans un refus avéré du débat, a choisi de diviser en clans ses propres membres », a-t-il dit.

Conscients des dangers que cette situation recèle pour la réalisation des objectifs de la lutte dont le M5-RFP est l’emblème, ajoute-t-il, il est apparu que le Comité stratégique doit poursuivre son existence, et échapper au culte de la personnalité de son président. « La transition étant l’affaire de nous tous, elle ne doit pas pâtir des conséquences d’un tel comportement. Pour cette raison, nous ne reconnaissons plus l’autorité du Comité Stratégique du M5-RFP dirigé par Choguel Kokala Maïga. C’est pourquoi nous avons pris la décision de mettre en place un nouveau Comité Stratégique véritablement dédié au Mali Kura, le creuset de tous les espoirs du changement attendu par notre peuple, les maliennes, les maliens, jeunes et moins jeunes qui se sont donnés la main pour y parvenir. Il va désormais s’appeler (Comité stratégique M5 Mali Kura) », a précisé Me Bathily. Il a fait savoir que le M5-Mali Kura entend jouer et revendiquer son rôle d’acteur de la refondation du Mali, à travers la structuration et la conduite de politiques publiques traduisant les vertus de la bonne gouvernance. Il apporte son soutien aux actions de la transition. Il appelle au rassemblement de toutes les maliennes, de tous les Maliens pour retrouver la confiance.

A l’en croire, une lettre a été soumise à l’examen du Comité Stratégique du M5-RFP, mais qui n’a pas eu de réponse. « Plusieurs griefs ont fait l’objet de la lettre et aucune suite n’a été réservée. Ainsi : l’abandon de la prise de décisions par consensus des entités membres du M5-RFP, au profit d’une prise de décision sur la base de la majorité mécanique et factice des membres d’un Comité Stratégique, dont certains étaient en rupture de ban avec les entités qu’ils étaient sensés représenter ; la suspension et/ou l’exclusion par un abus manifeste de pouvoir, de certains membres du Comité Stratégique, sans concertation préalable aucune des entités qui les ont désignés pour les représenter…Une telle situation ne pouvait rester sans conséquence aucune. La conséquence la plus emblématique a été et demeure la division du Comité Stratégique en clans et en factions qui ne parlent plus le même langage », a-t-il déclaré.

«Un sursaut patriotique s’impose, le temps est au rassemblement… »

Les conférenciers ont déploré « l’indexation par le Premier ministre des membres du Comité Stratégique issus du Mouvement démocratique de mars 1991 comme étant les auteurs de tous les malheurs du Mali et l’agression physique d’un membre du Comité Stratégique au cours d’une réunion présidée par le Premier ministre ». Selon lui, il y a eu l’organisation d’une scission factice de EMK (Espoir Mali Kura) et la tentative de division des autres entités exprimant des désaccords avec le Premier ministre. « La gestion solitaire ou clanique de la transition par le Premier ministre, est devenue très clivante et contraire à l’esprit du M5-RFP de rassembler toutes les forces vives du Mali.

La prise des décisions majeures de la transition, ne faisait l’objet d’aucune concertation préalable avec le Comité Stratégique du M5-RFP, ce qui aurait dû être le cas pour une réussite de la transition. Au mieux, seules les personnes proches du Premier ministre étaient informées à l’avance. Les rencontres régulières du Premier ministre avec les seuls membres du Comité Stratégique qui lui étaient acquis à la Primature.

L’indexation comme « apatrides » de tous ceux qui, du M5-RFP ou non, émettent le moindre avis critique sur l’action du gouvernement. Il résulte de l’ensemble des griefs non exhaustifs qui viennent d’être évoqués, un climat pesant et lourd de démotivation des militants et sympathisants du M5-RFP. Les militants du M5-RFP et le peuple malien sont profondément déçus de la poursuite des mauvaises pratiques de gouvernance.

La rectification de la transition voulue par le Premier ministre a échoué. Finalement, elle semble être devenue la rectification du Comité Stratégique lui-même », a souligné Me Bathily. Avant d’ajouter qu’un sursaut patriotique s’impose, le temps est au rassemblement et non à la division.

Pour lui, le nouveau Comité Stratégique du M5-RFP Mali Kura, entend être, non seulement une force politique efficace de veille, de soutien, de critiques, de propositions et de participation à la gestion du Mali, mais aussi une force politique majeure dans la gouvernance de l’après-transition, afin que le Mali Kura fondé sur une gouvernance vertueuse, de justice et de solidarité, soit une réalité. Il a précisé que la nouvelle direction du M5-RFP est prête à conclure des partenariats avec toutes les forces vives de la nation qui sont prêtes à agir pour la réussite de la transition, laquelle ne saurait se limiter à la seule organisation des élections. «En divisant le M5-RFP et son comité stratégique, en instaurant une gestion clanique et clivante de l’Etat, le Premier ministre Choguel Kokala Maiga a fait le jeu de ceux qui sont opposés à la réussite de la transition de rupture et à la refondation du Mali. L’heure est venue d’y mettre un terme, et de taire définitivement la divergence d’opinions sur le rôle que le M5-RFP devrait jouer pendant et après la transition.

Autrement dit, le M5-RFP doit cesser d’être une caisse de résonance au service du destin personnel de son président, et devenir un acteur majeur d’une transition de rupture avec les mauvaises pratiques pour permettre la refondation souhaitée du Mali. Aussi, pour y parvenir, nous lançons un vibrant appel au rassemblement de tous ceux qui se sont battus et continuent de se battre pour l’avènement du Mali Kura », a conclu Me Bathily. Répondant aux questions des journalistes, les conférenciers ont prôné le rassemblement et la paix au Mali.

Aguibou Sogodogo

Commentaires via Facebook :