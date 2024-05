M5-RFP : Une rupture totale ?

Le M5-RFP tel qu’on l’a connu n’est plus la même force épouvantable. Depuis la chute du régime d’IBK, les militants du mouvement ont cessé de souffler dans la même trompette. Cette divergence a été accentuée par les formations successives de différents gouvernements avec son lot de mécontents et la naissance des clans. Dans cette situation de bicéphalisme à la tête du M5-RFP, il y a une tendance qui vient de décrier son désamour avec les autorités. Dans ce qu’elle a appelé Mémorandum, cette tendance du M5-RFP dénonce le non-respect d’un supposé pacte entre les forces civiles et militaires pour le changement. Pis, elle s’attaque à certaines recommandations du récent Dialogue inter-malien qui est d’élever six personnalités militaires au grade de généraux ainsi que de proroger la durée de la Transition. “Plusieurs pratiques qui sont inimaginables pour le Malien lambda pendant cette Transition, se manifestent de jour en jour. Et, le M5-RFP ne peut, et ne veut, s’en rendre complice. Sur un tout autre plan, l’initiative du Dialogue inter-malien (DIM) devra servir d’alternative à la fin de l’Accord issu du processus d’Alger en matière de paix et de réconciliation nationale, tel que prévu par les recommandations des ANR. Mais, la déclinaison de certaines recommandations tendancieuses ‘phares’ du DIM ont heurté l’opinion, en ce qu’elles s’écartent des objectifs visés et qu’elles tombent dans le piège des pourfendeurs de cette initiative. Il s’agit notamment de la prorogation de la durée de la Transition, de l’élévation de six (6) colonels au grade de général, et de la négociation avec les chefs des groupes terroristes. D’abord, la durée de 5 ans de nouveau proposée pour la Transition est inutile, car la durée de 6 mois à 5 ans maximum a été déjà actée par les ANR. Ensuite, les propositions ‘d’autopromotion’ au grade de général de certains officiers au détriment d’autres risquent de créer des frustrations. Enfin, la proposition d’imposer au peuple malien une négociation avec de ‘faux’ jihadistes et groupes armés terroristes fait oublier le fait que ce sont plutôt des ‘mercenaires irrédentistes’, auteurs proclamés de massacres de civils innocents (notamment du Bateau Tombouctou), à la solde d’autres puissances extérieures, à l’affut de la moindre brèche pour pénétrer le mécanisme de reconstruction de l’Armée et de l’Administration, et du processus de réconciliation nationale pour mieux les saboter de nouveau”, dénonce le M5-RFP sous la signature de Bouba K. Traoré qu’on dit très proche du Premier ministre visiblement en déphasage avec les premiers responsables du pays. Ce cri d’orfraie sonne sans doute comme le signe d’une rupture totale avec les autorités.

