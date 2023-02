Makan Moussa Kanouté, président Mouvement Ensemble pour un Mali Nouveau (EMAN) : La situation sociopolitique et le contexte de crise multidimensionnel que connait le pays nous commandent d’accompagner et de soutenir les autorités de la transition…

Tels ont été les propos tenus par M Makan Moussa Kanoute, président Mouvement Ensemble pour un Mali Nouveau (EMAN) lors de leur assemblée générale qui s’est déroulée le samedi 18 février 2023 dans la salle des fêtes de la mairie de Djicorni Para.

Suite à plusieurs échanges et journées d’études sur les sujets remettant principalement en cause, d’une part, la Gouvernance, les questions de sécurité, d’éducation, d’agriculture, d’eau, d’énergie, de santé dans toutes leurs dimensions, et d’autre part, le statut de citoyen comparé à un modèle avec des critères qui peuvent définir un autre type de malien que ces jeunes maliens ont décidé de créer sur les fonts baptismaux, le Mouvement Ensemble pour un Mali Nouveau (EMAN) en vue d’apporter des solutions idoines à tous ces problèmes qui minent le Mali. Le Mouvement Ensemble pour un Mali Nouveau a pour objectifs de contribuer à l’édification du Mali avec une empreinte particulière à savoir le changement qui débouchera sur l’édification d’un nouveau Mali et d’un nouveau type de malien.

Le Mouvement Ensemble pour un Mali Nouveau qui est une initiative politique et citoyenne qui regroupe des hommes et des femmes, fils et filles de notre pays et qui est le fruit de plusieurs débats occasionnels tenus entre des citoyens maliens au sujet des affaires de tout ordre concernant notre pays. Le Mouvement Ensemble pour un Mali Nouveau en abrégé « E.MA.N » est motivé par le désir ardent de ses membres de s’impliquer dans la gestion de la chose publique et de contribuer à l’édification du Mali avec une empreinte particulière à savoir le changement qui débouchera sur l’édification d’un nouveau Mali et d’un nouveau type de malien. Le changement dont il est question ne va pas renier les acquis du Gouvernement actuel de la transition mais les consolidera et les complétera.

Dans notre politique, nous comptons inciter les populations à une prise de conscience collective afin d’aller vers l’auto-développement car nous sommes convaincus que le développement ne peut pas s’opérer sans une meilleure prise en compte des besoins réels des populations. En effet, au regard de la situation actuelle du pays, les besoins essentiels non encore satisfaits se trouvent dans les secteurs de la sécurité et les secteurs sociaux de base particulièrement l’éducation, la santé, l’agriculture, l’eau, l’énergie, l’industrialisation, la gouvernance…

Lors de l’assemblée générale, le Président d’EMAN M Makan Moussa KANOUTE dira que leur nombre qu’il voit dans la salle a une signification politique et il se demandait, tout à l’heure, si cette signification n’était pas plus grande encore que l’événement ponctuel qu’est le lancement de leur mouvement. En effet, ce nombre signifie qu’il existe une immense disponibilité de maliens pour affronter le capitalisme et pour sortir des sentiers battus et rebattus, de l’impuissance incarnée par les interférences étrangères dans les affaires intérieures de notre pays. Cela montre également qu’ils sont certains que c’est nécessaire de l’entreprendre, de le commencer tout de suite, car il y a urgence !

« Nous entreprenons une démarche politique non seulement pour témoigner des valeurs dont nous sommes les porteurs, les héritiers et les flambeaux pour l’avenir, basées essentiellement sur les us et coutumes, mais nous menons également ce combat politique pour rassembler les maliens et les maliennes afin conduire notre pays à bon port. La situation sociopolitique et le contexte de crise multidimensionnel que connait le pays nous commandent d’accompagner et de soutenir les autorités de la transition actuelle dans leur volonté de refondation du Mali. A cet égard, nous nous inscrivons en droite ligne et dans la logique du Gouvernement de la transition dans sa quête d’opérer les réformes nécessaires à l’assise d’institutions fortes dans notre pays. Nous lui apportons tout notre soutien. Nous lançons un appel à tous les maliens épris de paix, de justice et de cohésion sociale à accompagner les autorités de la transition et à laisser de côté les intérêts personnels qui ne sont pas de nature à bâtir un pays. Notre combat est la défense des intérêts du peuple malien. Nous lançons également un appel pressant à nos frères des Groupes armés signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger à déposer les armes et à s’inscrire dans le processus de paix et de développement du Mali. J’invite le peuple malien à être uni comme un seul homme face à l’adversité et à soutenir les autorités de la transition dans leur volonté de pacification de notre territoire. J’appelle les militantes et militants du mouvement à la mobilisation soutenue pour défendre les idéaux du mouvement et son ambitieux programme qui sera élaboré dans les meilleurs délais, dans un Mali uni dans la paix et le développement. » Déclare le président d’EMAN M Makan Moussa KANOUTE.

Bokoum Abdoul Momini

