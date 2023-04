Mali : Cheickné Camara, président du parti NCA, exhorte les enseignants à honorer la patrie par la qualité de leurs enseignements

A l’occasion de la reprise des cours, Cheickné Camara, le président du parti la Nation Commune Avance (NCA) s’est adressé à ses collègues enseignants en les exhortant à honorer la patrie par la qualité de leurs enseignements, la rigueur et l’objectivité dans leurs évaluations (…). Il les a invités à prendre soin des enfants, lesquels constituent l’avenir et le devenir du Mali.

« Chers collègues, vous constituez à n’en pas douter un maillon essentiel de la chaîne éducative », attaque Cheickné Camara, le président du parti la Nation Commune Avance (NCA). Enseignant, le promoteur du complexe scolaire Platon s’est directement adressé à ses collègues. « Par votre formation, votre intégrité morale, votre dévouement au travail bien fait, votre générosité, vous constituez pour les jeunes dont vous contribuez à façonner l’avenir, des références indiscutables », a-t-il précisé.

Ce d’autant que, la société en confiant aux enseignants ce qu’elle a de plus cher (ses enfants) a fait le plus grand des honneurs et le plus sacré des devoirs. D’où, selon lui, l’honneur de révéler en ces êtres immatures, ce qu’il y a de plus humain, de plus intelligent et de plus créatif en eux et le devoir de leur léguer l’héritage intellectuel, spirituel, moral, culturel et cultuel de leurs ancêtres. « Il est donc de votre devoir de prendre, de ces jeunes esprits, le meilleur des soins et la plus délicate des attentions. Car, ils constituent à la fois, notre avenir et notre devenir à tous ! », a rappelé Cheickné Camara.

A l’instar des soldats sur le champ de bataille, défendant l’honneur et l’intégrité de la patrie, les enseignants doivent à leur tour honorer la patrie par la qualité de leurs enseignements, la rigueur et l’objectivité dans leur évaluations, l’exemplarité dans leurs comportements et dans leurs attitudes de sorte que l’élève veuille bien ressembler à son maître. C’est seulement dans ces conditions que la nation commune pourra avancer.

Le président du parti NCA n’a pas manqué de rendre hommage au personnel enseignant. « Il n’est donc pas rare d’entendre dire que l’enseignement est un métier noble et je dois humblement ajouter que c’est un métier noble. La noblesse de ce métier réside dans son objet, dans sa nature et dans ses apports inestimables à l’humain et à l’humanité entière », a-t-il expliqué.

Il faut rappeler que les élèves maliens ont repris le chemin de l’école le lundi 03 avril après 10 jours de congé.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :